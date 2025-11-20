André e Renato se despedem do Mundial de Vôlei de Praia

Fim da linha para a dupla brasileira André e Renato. Os brasileiros foram eliminados nas oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia após ser superados pelos suecos Hölting Nilsson e Andersson, E., por dois sets a zero. O par, recém-formado, não conseguiu superar os adversários e encerra sua participação no torneio.

André e Renato caem nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Como foi a partida?

As parciais de 16/21 e 14/21 refletiram a dificuldade dos brasileiros na partida. A dupla foi inferior aos suecos em todas as estatísticas, sendo notória a forma como os adversários souberam aproveitar os erros convertidos em pontos.

André foi o maior pontuador da dupla, com 15 pontos, sendo 13 de ataque e dois de bloqueio. A trajetória da parceria começou com uma derrota na fase de grupos para os também brasileiros George/Saymon, mas eles se recuperaram, vencendo os confrontos seguintes até a eliminação nas oitavas.

Parceria recente e promissora

André e Renato se uniram após o fim da parceria vitoriosa de André e George, uma das mais longevas do vôlei de praia nacional. A nova união ocorreu após as Olimpíadas de Paris 2024 e, apesar da derrota recente, já demonstra alto desempenho. Em pouco tempo, a dupla conseguiu se classificar para o Mundial e, inclusive, vencer os atuais campeões olímpicos, Ahman e Hellvig na fase de grupos.

Desempenho das outras duplas brasileiras

A madrugada de competições trouxe também resultados mistos para o Brasil. Thâmela e Vic garantiram vaga nas quartas ao vencerem as ucranianas Lazarenko e Romaniuk em três sets (21/18, 11/21 e 15/18), superando a queda de rendimento no segundo set.

Em campanha impecável, a dupla número dois do mundo, Carol e Rebecca, também avançou para as quartas de final em Adelaide, Austrália, ao superarem as alemãs Ittlinger e Grüne, 15ª no ranking, em dois sets (21/17 e 21/18).

Evandro e Arthur Lanci, invictos no torneio, venceram os suíços Krattiger e Dillier por dois sets a zero, enfrentando dificuldades apenas no primeiro set.

Por fim, a dupla campeã olímpica e invicta no Mundial, Duda e Ana Patrícia, foi eliminada por W.O. ao desistir da partida contra as norte-americanas Donlin e Denaburg cerca de 20 minutos antes do início, devido a uma lesão não especificada pela Confederação Brasileira de Vôlei.