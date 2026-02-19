Quem é o técnico brasileiro que levou patinadora polonesa à final olímpica

O Brasil não tem representantes entre os atletas da patinação artística nas Olimpíadas de Inverno, mas o treinador Florent Amodio leva as raízes do país a Milão. Nascido em Sobral, no Ceará, ele foi adotado por um casal de franceses e iniciou sua carreira como patinador na Europa. Agora, na Itália, faz sua estreia olímpica como treinador.

Com nacionalidade brasileira e francesa, Florent Amodio se aposentou da patinação competitiva em 2016. Durante sua trajetória como atleta, foi campeão europeu em 2011, e garantiu o vice-campeonato em 2013, quando utilizou como trilha para sua série a música instrumental chamada Memories of Sobral.

Ele também somou duas participações em Jogos Olímpicos, competindo pela França. Em Vancouver 2010, terminou com a 12ª colocação, enquanto em Sochi 2014, ficou com o 13º lugar.

Kurakova e Amodio mantêm parceria desde 2024 (Foto: Antonin THUILLIER / AFP)

Florent e Ekaterina em Milão-Cortina

A parceria entre o franco-brasileiro e a polonesa começou em 2024, após uma fase complicada para Ekaterina Kurakova, que vinha enfrentando resultados adversos na temporada. Os Jogos de Milão-Cortina marcam a segunda participação da atleta em Olimpíadas, após encerrar a disputa em Pequim 2022 com a 11ª colocação.

Aos 23 anos, Ekaterina estreou na Itália pela competição da patinação artística por equipes, que abriu os eventos da modalidade, mas a Polônia terminou com a 10ª colocação e não avançou à final. Na última terça-feira (17), ela obteve nota de 60.14 por sua apresentação no programa curto e garantiu a classificação à final, co, o 19º lugar - ao todo, 24 atletas avançavam.

Nesta quinta-feira (19), dia de definição das medalhistas, Ekaterina apresentou sua série do programa longo, ao som da trilha sonora de "Moulin Rouge". Com uma série limpa, sem erros, ela teve nota de 113.23 pontos, somando um total de 173.37 na classificação final

