Ex-patinador vira cinegrafista e celebridade nas Olimpíadas de Inverno
Jordan Cowan foi o primeiro autorizado a filmar na pista de patinação artística
Jordan Cowan desliza pela pista de patinação artística dos Jogos de Milão-Cortina usando um smoking branco e uma câmera nas mãos — uma cena inédita na história olímpica. Ex-atleta da seleção dos Estados Unidos, ele se tornou o primeiro cinegrafista autorizado a filmar de dentro do gelo e viralizou nas redes pela destreza sobre os patins enquanto registra os movimentos mais complexos da modalidade.
Após a aposentadoria da patinação profissional em 2012, atuar como cinegrafista do esporte foi a maneira que Jordan, 35 anos, encontrou de se manter ligado à modalidade pela qual sempre foi apaixonado. O que começou com pequenos vídeos publicados nas redes sociais se tornou uma carreira sólida e ele se tornou o primeiro operador de câmera de patinação no gelo do programa Dancing on Ice, da emissora britânica BBC.
O sucesso na nova função aliado à experiência e contatos da carreira como patinador profissional levou Jordan às Olimpíadas de Inverno de 2026. A proposta era ousada, já que nunca antes foi permitido que operadores de câmera adentrassem a pista. A novidade era trazer para o público uma visão mais intimista, por ângulos que não poderiam ser captados por câmeras estáticas na arena.
Habilidade, elegância e discrição
A missão confiada a Jordan Cowan não poderia ser desempenhada por qualquer um. Afinal, o cinegrafista precisaria de habilidades específicas para acompanhar com precisão as séries executadas pelos atletas do gelo. Circulam nas redes sociais vídeos do norte-americano deslizando de costas, às vezes apoiado sobre uma perna só, em busca do ângulo perfeito.
Apesar de ter ganhado os holofotes durante o evento, uma das principais preocupações de Jordan era em ser uma figura discreta na pista e não tirar a concentração dos atletas durante a performance. Acostumado a filmar competições de patinação, ele acompanhou treinamentos e desenvolveu um relacionamento de confiança com os atletas ao longo dos anos, o que foi fundamental para que eles se sentissem confortáveis com sua presença na pista.
