Uniforme usado por Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno vira item de museu
Casacos utilizados pelos porta-bandeiras na cerimônia de abertura foram doados ao COI
Os icônicos uniformes utilizados por Lucas Pinheiro e Nicole Silveira, porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, definitivamente entraram para a história. As peças foram doadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Museu Olímpico do Comitê Olímpico Internacional (COI).
Além dos casacos brancos com a bandeira do Brasil no interior, que fizeram muito sucesso e viralizaram nas redes, o Brasil também cedeu ao museu as versões masculina e feminina do uniforme de desfile da delegação. A doação foi confirmada durante evento realizado nesta quinta-feira (19), na Casa Brasil, em Milão.
— Estamos muito felizes e honrados de ter recebido o uniforme que foi usado na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O Museu Olímpico é mais do que apenas esporte, a cultura também é importante. Ter esse uniforme que viralizou nas redes sociais e que tão orgulhosamente representam a identidade e a cultura do Brasil, significa muito para nós. E estamos certos de que, não apenas os fãs brasileiros, mas também os fãs de todo o mundo irão amar assim como nós - disse Julien Debove, representante do Museu Olímpico do COI.
As peças foram cocriadas pela Moncler, sob a direção criativa de Remo Ruffini, e pelo icônico estilista brasileiro Oskar Metsavaht. O medalhista de ouro do esqui alpino, Lucas Pinheiro Braathen, é embaixador da grife franco-italiana e ajudou a aproximação da marca com o Brasil.
— É muito emocionante para o COB realizar essa doação para o Museu Olímpico. É um marco significativo que mostra que o Brasil foi protagonista desses Jogos Olímpicos de Inverno. Essa peça viralizou e impactou o público presente no estádio da cerimônia de abertura. Então, termos mais uma peça de atleta brasileiro exposta no Museu Olímpico é muito importante para o COB - disse o presidente Marco La Porta.
Olimpíada histórica para o Brasil
A presença de itens brasileiros no Museu Olímpico do COI reforça os Jogos de Inverno Milão-Cortina como uma edição histórica para o país. Além de levar sua maior delegação para o evento, o Brasil conquistou sua primeira medalha olímpica, com o ouro de Lucas Pinheiro no slalom gigante, no último sábado (14).
