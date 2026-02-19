Uniforme usado por Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno vira item de museu

Os icônicos uniformes utilizados por Lucas Pinheiro e Nicole Silveira, porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, definitivamente entraram para a história. As peças foram doadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Museu Olímpico do Comitê Olímpico Internacional (COI).

continua após a publicidade

➡️Ex-patinador vira cinegrafista e celebridade nas Olimpíadas de Inverno

Além dos casacos brancos com a bandeira do Brasil no interior, que fizeram muito sucesso e viralizaram nas redes, o Brasil também cedeu ao museu as versões masculina e feminina do uniforme de desfile da delegação. A doação foi confirmada durante evento realizado nesta quinta-feira (19), na Casa Brasil, em Milão.

— Estamos muito felizes e honrados de ter recebido o uniforme que foi usado na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O Museu Olímpico é mais do que apenas esporte, a cultura também é importante. Ter esse uniforme que viralizou nas redes sociais e que tão orgulhosamente representam a identidade e a cultura do Brasil, significa muito para nós. E estamos certos de que, não apenas os fãs brasileiros, mas também os fãs de todo o mundo irão amar assim como nós - disse Julien Debove, representante do Museu Olímpico do COI.

continua após a publicidade

As peças foram cocriadas pela Moncler, sob a direção criativa de Remo Ruffini, e pelo icônico estilista brasileiro Oskar Metsavaht. O medalhista de ouro do esqui alpino, Lucas Pinheiro Braathen, é embaixador da grife franco-italiana e ajudou a aproximação da marca com o Brasil.

— É muito emocionante para o COB realizar essa doação para o Museu Olímpico. É um marco significativo que mostra que o Brasil foi protagonista desses Jogos Olímpicos de Inverno. Essa peça viralizou e impactou o público presente no estádio da cerimônia de abertura. Então, termos mais uma peça de atleta brasileiro exposta no Museu Olímpico é muito importante para o COB - disse o presidente Marco La Porta.

continua após a publicidade

🤑⛷️ Aposte em seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

COB oficializou doação dos uniformes durante evento na Casa Brasil, em Milão (Foto: Jonne Roriz/ COB)

Olimpíada histórica para o Brasil

A presença de itens brasileiros no Museu Olímpico do COI reforça os Jogos de Inverno Milão-Cortina como uma edição histórica para o país. Além de levar sua maior delegação para o evento, o Brasil conquistou sua primeira medalha olímpica, com o ouro de Lucas Pinheiro no slalom gigante, no último sábado (14).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial