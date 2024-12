Piastri elogia Verstappen e vê tetra ‘merecido’, mas admite: ‘Passa do limite às vezes’

Após uma temporada marcada por reclamações sobre o estilo de pilotagem de Max Verstappen, que viveu alguns entreveros principalmente com Lando Norris, Oscar Piastri opinou sobre o assunto. Companheiro do inglês na McLaren, o australiano elogiou bastante o neerlandês, mas admitiu que também o vê “passando do ponto” em algumas disputas. Por outro lado, o piloto disse que não se pode chegar na F1 esperando batalhas fáceis na pista.

- Você não pode tirar nada de Max em termos de habilidade, sucesso e resultados. Definitivamente, é um piloto implacável. Olhando sua carreira, é óbvio que ele torna a vida (dos outros) incrivelmente dura e força até o limite das regras - afirmou Piastri em entrevista ao RacingNews365.

- Às vezes, sim, tivemos momentos em que ele passou dos limites. Corridas duras são o que todos nós esperamos. E não acho que você vai encontrar alguém no grid que seja fácil de correr contra - analisou.

Ao destacar o talento do tetracampeão, Piastri disse acreditar que o título de 2024 foi merecido. Além disso, apesar de admitir que Verstappen pode ultrapassar certos limites, Oscar ressaltou que o estilo do campeão já é conhecido. Assim, prefere entrar em disputa com ele do que com alguém “imprevisível”.

- Talvez Max seja mais firme, mas em uma situação em que ele já é firme normalmente. Vi os incidentes esse ano e a forma com a qual Max correu. Às vezes, passou um pouco do limite, foi longe demais. Para mim, você sempre sabe o que esperar, o que às vezes é melhor do que disputar com alguém imprevisível - pontuou.

- O talento é inegável. Ele foi um campeão merecedor esse ano. Espero que possamos voltar de maneira forte e desafiá-lo desde o início do ano - completou Piastri.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro.