Família judô: como os atletas do Brasil construíram um lar na busca pelo sonho

PARAGUAI - A busca pelo sonho de competir em alto rendimento envolve muitos sacrifícios e é comum que os atletas saiam de casa muito cedo e abram mão da convivência com a família. Os jovens judocas que representam o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior construíram o próprio lar ao longo de competições, viagens, treinamentos e um objetivo comum: a conquista de medalhas para o país. Veja no vídeo acima.

Sempre que há um brasileiro no tatame, os companheiros de seleção vivem a luta das arquibancadas quase com tanta intensidade quanto aqueles que estão competindo. São gritos de incentivo, orientações e vibração que chegam como energia extra no momento do combate. Para Lucas Takaki, 20 anos, medalhista de bronze na categoria até 60kg, os companheiros de equipe extraem o melhor um do outro.

— A gente viaja sempre junto, cada um convive, acredita um no outro, sabe do que passa, a gente é tipo uma família. O judô é uma família, é cada um querendo ajudar o outro, sempre querendo ver o melhor do próximo. É sempre muito bom estar ali com a torcida do lado de fora, dando dicas, ajudando na estratégia e gritando ali pra gente perceber o que tem que fazer na hora - disse.

Coincidentemente, a estreia da modalidade no Pan Júnior aconteceu no último domingo (10), Dia dos Pais no Brasil, a quem muitos atletas dedicaram suas conquistas. Rafaela Cavalcanti, 18 anos, campeã da categoria até 52kg, saiu de casa ainda na adolescência e contou sobre o processo de construção de uma nova família.

— A gente considera uma grande família principalmente porque a maioria dos atletas não mora com os pais, a gente sai muito cedo de casa, eu saí com 15 anos da minha casa e a gente vai construindo uma segunda família que acaba estando mais com a gente do que nossa própria família de sangue, então é uma união muito legal - disse Rafaela.

Lucas Takaki (branco) foi medalhista de bronze (Foto: Ana Patricia/COB)

Judô brasileiro brilha em Assunção

Modalidade que mais trouxe medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos, o judô tem sido um dos pontos fortes do país também nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A delegação subiu ao pódio em todas as categorias individuais, com 11 ouros, uma prata e dois bronzes. A seleção brasileira ainda participa da disputa por equipes nesta quarta-feira (13).

Veja todas as medalhas do Brasil

OURO

Clarice Ribeiro (-48kg)

Rafaela Rodrigues (-52kg)

Bianca Reis (-57kg)

Bruno Nóbrega (-66kg)

Matheus Nolasco (-73kg)

Eduarda Bastos (-63kg)

Luan Almeida (-81kg)

Jesse Barbosa (-90kg)

Dandara Camillo (-78kg)

Gustavo Milano (-100kg)

Andrey Coelho (+100kg)

PRATA

Maria Oliveira (-70kg)

BRONZE

Lucas Takaki (-60kg)

Ana Soares (+78kg)

