PARAGUAI - A arena do basquete 3x3, na sede do Comitê Olímpico Paraguaio, estava sempre cheia durante as partidas da modalidade nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Com as disputas de medalha agendadas para um final de semana prolongado em Assunção, jovens, crianças e famílias acompanharam os eventos do esporte, um dos mais rápidos entre os coletivos. Em conversa com a reportagem do Lance!, os atletas da seleção brasileira apresentaram o 3x3 e opinaram sobre o que faz dele tão atrativo. Veja no vídeo acima.

A modalidade é uma variação do basquete tradicional, disputada entre duas equipes com três jogadores, em meia quadra, com um aro e tabela. O basquete 3x3 surgiu como uma prática urbana, especialmente nos Estados Unidos, na década de 1980 e, conforme foi se desenvolvendo, teve regras formalizadas pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). No 3x3, as partidas duram até 10 minutos ou até uma das equipes chegar aos 21 pontos, e as cestas valem apenas um ou dois pontos.

— O bom de acompanhar o basquete 3x3, diferente do 5 contra 5, é que é muito mais rápido, é um esporte que sempre tem alguma coisa nova, é bonito de ver, mais dinâmico, várias cestas. Todo mundo toca na bola, todo mundo tem o seu momento de fazer a cesta, de defender. O bom também é que a pontuação é diferente do basquete normal, então como a pontuação é mais baixa, deixa muito em aberto o placar, o jogo pode mudar muito rápido. O tempo de reação é muito curto, deixa o jogo mais emocionante - conta João Nicolas.

A popularidade do basquete 3x3 aumentou com a inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos, a partir da edição de Tóquio 2020. Segundo os atletas da seleção brasileira, o momento crescente da modalidade impõe mais desafios, especialmente ao físico dos jogadores.

— Exige muito (do físico), porque é uma competição que vem crescendo com o tempo, a galera tá se preparando muito mais, em constante evolução. Tem sido realmente algo muito puxado, mas nada que não dê pra ser resolvido com o tempo - conta Arthur.

— Não para de correr, é o tempo todo correndo, são 10 minutos sem parar de correr. É assim mesmo, você faz cesta, já tem que defender, você defende, já tem que fazer a cesta. São equipes fortes, geral com físico bom - explica Emanuel.

Seleção feminina de basquete 3x3 terminou em quarto lugar (Foto: Grazie Batista/COB)

Basquete 3x3 no Pan Júnior

As finais do basquete 3x3 nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção aconteceram no último domingo (17), e tiveram Argentina, no masculino, e Canadá, no feminino, como campeões. A seleção brasileira feminina disputou a medalha de bronze, mas acabou superada na prorrogação pelo Paraguai e terminou em quarto lugar. Já a seleção masculina parou na fase de grupos.

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)