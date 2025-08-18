PARAGUAI - A seleção feminina de rugby conquistou, no último domingo (17), a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Entre as campeãs, Ray Nascimento, Giovanna Braz e Giovanna Pereira carregaram ao lugar mais alto do pódio o legado das Leoas de Paraisópolis, clube da comunidade paulista que começou no terrão e já levou atletas aos Jogos Olímpicos.

O time surgiu a partir do Instituto Rugby para Todos, projeto social idealizado por Mauricio Draghi e Fabricio Kobayashi, ex-atletas da seleção brasileira de rugby. Do clube sediado na terceira maior favela do país, segundo censo do IBGE de 2022, foram revelados nomes como o de Leila Silva e Bianca Silva, que representaram o Brasil em Jogos Olímpicos, e de Silvana Santos, que chegou à seleção principal.

— É incrível, a gente montou uma história. A gente tem muita referência, é uma família que a gente construiu. Querendo ou não, a gente literalmente vem do barro, porque o campo de lá era barro, mas a gente conseguiu montar a história e não é à toa que muitas pessoas conhecem as Leoas de Paraisópolis - conta Ray.

O esporte com a bola oval ainda não é tão popularizado no Brasil, mas as Yarinhas, como são chamadas as atletas da seleção de base, acreditam que o caminho construído desde as gerações anteriores e seguido pelas mais novas aos poucos vai transformando a história do rugby no país.

— Vim da favela, da comunidade, e chegar aqui num Pan-Americano e poder representar todas as meninas que estão vindo agora, na minha geração, e todas as mais velhas que tentaram esse sonho de estar na seleção brasileira, representando em um campeonato internacional, é muito gratificante. Eu tenho certeza que eu tô representando muito bem elas e futuramente as próximas que estão vindo, por exemplo, a Pereira, que é uma menina mais jovem, que tá aqui pela primeira vez representando a seleção brasileira, vão fazer isso muito bem feito - contou Giovanna Braz.

Seleção feminina de rugby venceu os Estados Unidos na final (Foto: Bruno Ruas/ Ruas Mídia/ Brasil Rugby)

Ano importante para as Yaras

Com o título do Pan Júnior, conquistado após vitória sobre os Estados Unidos por 17 a 7 na final, as Yarinhas garantiram a vaga do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e dão um passo rumo à construção do ciclo olímpico rumo a LA 2028. O ano de 2025 ainda reserva mais um compromisso importante para as Yaras, a seleção adulta de rugby: a disputa inédita da Copa do Mundo da modalidade, na Inglaterra.

Para Isabelle Gonçalves, atleta do Centro Olímpico, a experiência no Pan Júnior fortaleceu as atletas da base em busca dos próximos objetivos, tendo as jogadoras da seleção principal como espelho.

— As expectativas estão muito altas, a gente tá muito forte e muito confiante para essa próxima fase. As meninas, as Yaras, que confiam muito na gente, ajudaram muito nesse processo, a gente tá aqui graças a elas, também à Turola, que é a nossa técnica, à nossa comissão... A gente tá carregando a história delas, o Brasil tá sendo muito bem representado aqui e ainda vai ser muito bem representado com outras gerações que estão por vir - declarou.

