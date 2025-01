O Australian Open 2025 chegou ao décimo dia de competição com grandes confrontos e importantes definições. O duelo mais esperado das quartas de final era entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, uma reedição da final da Olimpíada de Paris.

Assim como nos Jogos Olímpicos, o sérvio venceu o espanhol por 3 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4) e conquistou uma vaga na semifinal. O confronto teve duração de 3h37min na lotada quadra central Rod Laver Arena.

Este foi o oitavo jogo entre os dois e a quinta vitória de Djokovic, que venceu todos os três encontros entre eles na quadra dura até aqui. O sérvio agora enfrentará Alexander Zverev, número 2 do ranking da ATP, valendo vaga na grande final.

No outro lado da chave, Jannik Sinner enfrenta Alex De Minaur, enquanto Ben Shelton encara Lorenzo Sonego, algoz de João Fonseca no Australian Open.

Quartas de final: os resultados do Australian Open

Masculino

Alexander Zverev (ALE) vs. Tommy Paul (EUA) 7/6(1), 7/6(0), 2/6, 6/1 Novak Djokovic (SER) vs. Carlos Alcaraz (ESP) 4/6, 6/4, 6/3, 6/4

Feminino

Aryna Sabalenka vs. Anastasia Pavlyuchenkova 6/2, 2/6, 6/3 Paula Badosa vs. Coco Gauff 6/4, 7/5

Onde assistir aos duelos das quartas de final do Australian Open

Os primeiros duelos das quartas de final do Australian Open já foram disputados. Nesta quarta-feira, outros oito atletas entram em quadra em busca da vaga nas semifinais, sendo quatro do lado masculino e quatro do lado feminino.

Jannik Sinner vs. Alex de Minaur 05h30 ESPN e Disney+ Ben Shelton vs. Lorenzo Sonego 00h30 ESPN e Disney+