Quem é Victória Barros, brasileira nas oitavas do Australian Open Juniors?

Victória Barros deu mais um passo na chave juvenil feminina de simples do Australian Open. Aos 15 anos, a brasileira venceu de virada a sérvia Petra Konjikusic, de 17 anos, e para avançou às oitavas de final (parciais de 4/6, 6/3 e 6/4). A potiguar se tornou a primeira representante do Brasil a chegar a esta etapa em um Grand Slam juvenil desde 2013, quando Bia Haddad parou em Wimbledon.

A brasileira vem esbanjando talento nas competições que passa e aproveitando este momento, o Lance! te apresenta a história de Victória Barros.

Quem é Victória Barros?

Início da trajetória

A trajetória da brasileira no esporte começou através da mãe, Maria Luiza, que jogava Beach Tennis. Victória iniciou na modalidade aos seis anos, quando acompanhava a mãe nos torneios. A brasileira, que tem Serena Williams como principal inspiração, deixou a praia para apostar nas quadras, passando por projetos sociais em São Paulo e Curitiba.

Aos 15 anos, Victória é natural do Rio Grande do Norte. A potiguar, mesmo com pouca idade, já desponta como uma promessa do tênis brasileiro. Ela possui uma técnica singular e números expressivos nas categorias juvenis. Barros treina há quase dois anos na academia de Patrick Mouratoglou, ex-técnico de Serena Williams, na França. No time dele, estão Coco Gauff, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Circuito Mundial

Em 2023, Victória Barros fez a sua estreia no circuito mundial juvenil da ITF. A brasileira disputou dez torneios, somando 35 vitórias e somente seis derrotas. O desempenho lhe rendeu a conquista de quatro títulos, além de um vice-campeonato.

Neste ano, a brasileira conquistou os primeiros troféus da carreira. O ITF J30 em Limassol, no Chipre, no mesmo país, ganhou um ITF J60 de Larnaca em junho e fechou o ano com a conquista do J100 de Dubrovnik, na Croácia.

Em 2024, Victória Barros foi uma das 51 tenistas selecionadas pela ITF para receber uma bolsa de US$ 25 mil (R$ 150 mil) para cobrir os custos das competições. Entre alguns nomes que também já receberam a bolsa estão Gustavo Kuerten, Victoria Azarenka e, mais recentemente, Elena Rybakina, Ons Jabeur e Casper Ruud.

Próximos passos de Victória Barros

Caso Victória supere a japonesa Shiho Tsujioka, de 18 anos, na próxima rodada, a brasileira será a primeira do país a ir às quartas de final do Australian Open Juvenil.