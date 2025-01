Djokovic sofre lesão, mas vira contra Alcaraz no Australian Open

Novak Djokovic, número sete do mundo, frustrou o desejo de Carlos Alcaraz nesta terça-feira (21), pelas quartas de final do Australian Open. O sérvio virou diante do espanhol em um grande jogo para se classificar às semifinais da competição, o primeiro Grand Slam da temporada.

Nole derrotou o Alcaraz, terceiro do ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4. O confronto durou 3h37min na lotada quadra central Rod Laver Arena. Este foi o oitavo jogo entre os dois e a quinta vitória do sérvio, que venceu todos os três encontros entre eles na quadra dura até aqui.

Antes da competição, Carlos Alcaraz planejava ser o mais jovem a fechar o "Career Grand Slam", ou seja, vencer todos os quatro principais torneios em anos diferentes. Ele segue sem passar das quartas em Melbourne e repete o melhor resultado do ano passado.

Djokovic, por sua vez, segue em busca do 11º título no torneio onde é o maior campeão. Além disso, Nole mantém vivo o sonho do 25º troféu de Grand Slam para ser o maior entre homens e mulheres, desbancando a australiana Margaret Court que soma 24.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz após as quartas de final do Australian Open 2025 (Foto: William West/AFP)

O sérvio atinge a incrível marca de 50 semifinais de Grand Slam onde é o recordista geral. Ele enfrenta o alemão Alexander Zverev, segundo colocado, que passou em quatro sets pelo americano Tommy Paul, 11º colocado. São 12 jogos entre eles com oito vitórias de Djokovic. O natural de Belgrado venceu todos os três realizados em Majors; Na Austrália foi uma partida com vitória de Nole em 2021 em quatro sets.

Djokovic supera Alcaraz no Australian Open

Djokovic começou quebrando com um game ruim de Alcaraz. No entanto, o espanhol retornou e virou para 5 a 4 com o saque. Djokovic então sentiu lesão em um movimento, parou o jogo e foi ao vestiário. O sérvio voltou com uma atadura na coxa esquerda e viu Alcaraz sacar muito bem para fechar por 6/4. Nole teve apenas três bolas vencedoras e errou dez na parcial.

As expressões de dor seguiram no começo do segundo set, mas o tenista de 37 anos seguiu resiliente e abriu 3 a 1 com quebra. Alcaraz, porém, se recuperou e o confronto ficou bem pegado nas trocas e com lindos pontos. Novak quebrou no fim e venceu por 6/4. Desta vez ele encaixou 11 bolas vencedoras.

Djokovic provoca torcida durante partida contra Alcaraz, pelo Australian Open 2025 (Foto: David Gray/AFP)

No terceiro set, Nole quebrou, fez 4 a 2 e Alcaraz pressionou na devolução. Mas, após game longo, o sérvio se salvou e fechou a parcial com um lindo ponto, levantando público na Rod Laver Arena. O espanhol até sentiu uma cãibra aparentemente e olhava com preocupação para seu treinador Juan Carlos Ferrero.

Na quarta parcial, Djokovic começou com tudo, resistindo nas trocas e com o saque de Alcaraz falhando. O jogo teve muitos rallies que deixaram o público boquiaberto. Alcaraz teve chances de voltar no jogo em duas oportunidades, principalmente no oitavo game com um 15/40, mas Djoko tirou seu melhor tênis, abriu 5 a 3 e fechou por 6/4 após mais um game tenso.

Novak Djokovic enfrentará o alemão Alexander Zverev na semifinal do Australian Open. A partida está prevista para acontecer na quinta-feira (23), com horário a ser definido ainda.