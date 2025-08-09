PARAGUAI - Às margens do Rio Paraguai, a cerca de 11 quilômetros de Assunção, está concentrada a delegação brasileira que disputa os Jogos Pan-Americanos Júnior 2025. A convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a reportagem do Lance! conheceu a base do Time Brasil, que tem como proposta ser um 'refúgio' para os atletas. Veja no vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️Medalhista olímpico faz projeção de medalhas do judô no Pan Júnior

Longe do agito da região central de Assunção, onde estão localizadas as principais sedes esportivas dos Jogos, atletas, comissões técnicas e equipes operacionais estão reunidos no Yacht y Golf Club Paraguayo. Cerca de 185 membros da delegação já chegaram ao Paraguai, incluindo representantes das delegações de tiro com arco, badminton, ciclismo BMX freestyle, ciclismo estrada, ciclismo pista, esgrima, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, hóquei sobre grama masculino, natação, águas abertas, handebol feminino, judô, skate street, tiro esportivo, remo e ciclismo MTB.

A base do Time Brasil conta com estruturas de operação logística, incluindo controle e monitoramento dos deslocamentos internos e externos da delegação, operação técnica, com análise e monitoramento dos resultados dos atletas brasileiros, além de áreas de treinamento, refeitório e lazer. Há equipes totalmente focadas na saúde e bem-estar dos atletas, com médicos, fisioterapeutas e massoterapeutas à disposição, além de uma área específica para preparação mental.

continua após a publicidade

— A estrutura que a gente tem aqui é fenomenal, a gente tem uma tecnologia imensa, tudo o que a gente precisa a gente tem aqui. Fico muito feliz de poder vir aqui, representar o Brasil, ao lado dos meus amigos, em mais uma competição - declarou Guilherme Caribé, um dos principais destaques da natação brasileira.

A base do Time Brasil também tem um lugar especial para o principal objetivo dos atletas: um contador de medalhas. Todos os dias, a delegação tem um horário reservado na programação para comemorar as conquistas de pódio no Pan Júnior.

continua após a publicidade

Contador de medalhas na base do Time Brasil (Foto: Marina Ziehe/COB)

➡️Rio-Niterói x Assunção: como está a corrida para sediar os Jogos Pan-Americanos 2031?

Os Jogos Pan-Americanos Júnior

Primeiro evento multiesportivo do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028, os Jogos Pan-Americanos Júnior acontecem em Assunção, no Paraguai, entre os dias 9 e 23 de agosto. A competição conta com a presença dos atletas mais promissores das Américas, com idades até 23 anos.

Além das tão desejadas medalhas, o Pan Júnior também garante aos atletas a classificação para os Jogos Pan-Americanos adultos de Lima 2027. Nesta edição, 231 vagas diretas estão em disputa, tanto em modalidades individuais quanto coletivas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte