O especialista em leitura labial Velloso, realizou o trabalho sobre uma cena da skatista Rayssa Leal, durante o STU Pro Tour Rio. O vídeo revela momentos onde a jovem brasileira fala palavras de incentivo e apoio em voz alta. Confira;

continua após a publicidade

Rayssa Leal conquista 5º título do STU Pro Tour Rio

Uma das grandes skatistas do mundo, Rayssa Leal conquistou mais uma vez o título do STU Pro Tour Rio, neste domingo (16). Apesar do mau tempo na Praça do Ó, a brasileira teve grande desempenho e dominou a competição desde a primeira volta.

A vitória veio logo com a primeira volta, onde conquistou 75.69. A vice-campeã foi Chloe Covell, que tirou 70.55 na primeira volta e caiu nas outras duas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Chloe Covell, Rayssa Leal e Keet Oldenbeuving no pódio do STU Pro Tour Rio (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

➡️ Rayssa Leal comemora 'fim do capacete' no STU Pro Tour do Rio

Últimas conquistas

𝟮𝟬𝟭𝟵 | Bronze — 𝐒𝐋𝐒 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬

𝟮𝟬𝟭𝟵 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐋𝐨𝐬 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬

𝟮𝟬𝟭𝟵 | Prata — 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟭 | Prata — 𝐉𝐨𝐠𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨𝐬

𝟮𝟬𝟮𝟭 | Bronze — 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟭 | Prata — 𝐒𝐋𝐒 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟭 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐋𝐚𝐤𝐞 𝐇𝐚𝐯𝐚𝐬𝐮

𝟮𝟬𝟮𝟭 | Campeã — 𝐒𝐓𝐔 𝐎𝐩𝐞𝐧

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐗 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐢𝐛𝐚

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐋𝐚𝐬 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐑𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐉𝐚𝐧𝐞𝐢𝐫𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐒𝐓𝐔 𝐑𝐢𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧

𝟮𝟬𝟮𝟮 | Campeã — 𝐒𝐓𝐔 𝐑𝐞𝐜𝐢𝐟𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟯 | Campeã — 𝐗 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐢𝐛𝐚

𝟮𝟬𝟮𝟯 | Prata — 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟯 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐚𝐠𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟯 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐒𝐚̃𝐨 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟯 | Campeã — 𝐉𝐨𝐠𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐧-𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐨𝐬

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Prata — 𝐒𝐋𝐒 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐒𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Campeã — 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐞́-𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Bronze — 𝐉𝐨𝐠𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨𝐬

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Campeã — 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Campeã — 𝐒𝐓𝐔 𝐏𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐢𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐓𝐨́𝐪𝐮𝐢𝐨

𝟮𝟬𝟮𝟰 | Campeã — 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟱 | Campeã — 𝐒𝐓𝐔 𝐏𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐠𝐫𝐞

𝟮𝟬𝟮𝟱 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐌𝐢𝐚𝐦𝐢

𝟮𝟬𝟮𝟱 | Campeã — 𝐒𝐋𝐒 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐢́𝐥𝐢𝐚

𝟮𝟬𝟮𝟱 | Prata — 𝐒𝐋𝐒 𝐋𝐚𝐬 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬

𝟮𝟬𝟮𝟱 | Campeã — 𝐒𝐓𝐔 𝐏𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐢𝐨