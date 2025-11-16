A fase eliminatória do Mundial de Vôlei de Praia contou com o aproveitamento impecável da dupla entre Evandro e Arthur Lanci. No Grupo D, os brasileiros se destacam com apenas um set perdido em três jogos disputados. Para garantir a liderança, neste domingo (16), derrotaram os alemães Henning e Wust por 2 a 1, com parciais de 21/17, 19/21 e 15/13.

Na partida de estreia, os brasileiros superaram Mora e Lopez, da Nicarágua, sem grandes sustos. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/10. Logo depois, Evandro e Arthur dominaram os argentinos Amieva/Bueno por 2 sets a 0, com parciais idênticas de 21/14.

Jogo decidido no detalhe

A última partida da fase de grupos foi acirrada do início ao fim, diferente do que haviam enfrentado até então em Adelaide, na Austrália. Como de costume, o saque foi o fundamento de destaque para o Brasil, seja pelo bem ou por mal. Os aces de Evandro entraram, assim como os de Arthur.

Do outro lado, os alemães precisavam lidar com o alto e certeiro bloqueio do número 1 do Brasil, o que, muitas vezes, pareceu interferir nas tomadas de decisão durante a finalização. Apesar disso, os constantes erros dos lados da quadra mantiveram a parcial apertada.

O set inicial terminou com um erro de saque de Henning, enquanto o segundo ficou com a Alemanha após um erro de passe de Evandro, que sofreu no fundamento durante todo o duelo. No tie break, os brasileiros voltaram com a configuração principal afiada: Arthur brilhava no fundo, e o parceiro finalizada na rede.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

