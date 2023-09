A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou informações sobre os ingressos do Pré-Olímpico de Vôlei Masculino, que acontece entre o final de setembro e o início de outubro, nesta terça-feira (5). Os jogos do Brasil serão realizados no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Por enquanto, as vendas estão disponíveis apenas para clientes do Banco do Brasil neste site.