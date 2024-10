Red Bull volta a ventilar saída de Verstappen da F1: ‘Não é como Alonso ou Hamilton’

Desde a polêmica punição a Max Verstappen por falar um palavrão, o futuro do tricampeão a longo prazo na Fórmula 1 tem sido debatido. Enquanto o piloto ameaça deixar a categoria mais cedo do que tarde, pessoas ao redor do neerlandês têm fortalecido essa narrativa. Helmut Marko, consultor da Red Bull, reforçou essa possibilidade ao dizer que o piloto do #1 não é “como Fernando Alonso ou Lewis Hamilton” e colocar em xeque a continuidade na F1.

continua após a publicidade

➡️ Da anomalia à consistência: como Ferrari voltou aos trilhos e já ameaça até McLaren

Na chegada ao GP de Singapura, ainda na quinta-feira do fim de semana, Verstappen causou polêmica ao falar que o RB20 estava “fodido” na classificação no Azerbaijão. O episódio, que ocorreu na coletiva de imprensa, motivou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a punir o neerlandês com horas de serviço comunitário, o que provocou reações no paddock.

Para Marko, episódios como o ocorrido em Marina Bay podem motivar Verstappen a deixar a Fórmula 1 precocemente. Diferentemente de figuras como Hamilton e Alonso, o atual tricampeão tem como prioridade desfrutar o esporte e não necessariamente ir até o máximo das condições físicas, como o austríaco aponta.

continua após a publicidade

— Max não é como Alonso ou Hamilton. Eles correm enquanto as condições físicas permitem. E, sim, Verstappen está bastante interessado em vencer, mas se tem quatro, cinco ou seis títulos mundiais, isso não é o que está em primeiro plano. Ele quer desfrutar e estar entusiasmado com o esporte e viver em um ambiente onde se sinta confortável — disse Marko em entrevista ao canal austríaco ORF.

➡️ Circuitos brasileiros de automobilismo: de Interlagos ao Velopark

— O carro não é competitivo e inventam essas punições por um palavrão que foi dito em uma coletiva de imprensa e que se referia ao carro. Isso é ridículo — continuou.

continua após a publicidade

No entanto, Marko não se limitou apenas ao episódio em Singapura. Segundo o consultor, no GP da Áustria, quando Verstappen e Lando Norris se chocaram na reta final da prova, o neerlandês foi considerado culpado injustamente pelo incidente.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

— E isso também se aplica a outros momentos, como, por exemplo, no Red Bull Ring. Max foi acusado de ser muito duro, e isso foi um pouco injusto. Ele apenas fez o que é permitido nas regras, mudou de linha e se defendeu com firmeza. Sabemos que é um piloto duro — comentou.

— Isso é algo que o público quer ver, e acho que, em geral, precisamos voltar àquela velha filosofia das corridas dos ingleses. Deixe-os correr e não devemos ditar como devem se comportar. É claro que não deve se comportar mal, mas não com interpretações tão estreitas — encerrou Marko.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente, Verstappen está no caminho para conquistar o tetracampeonato do Mundial de Pilotos. Com 331 pontos, o neerlandês da Red Bull está na liderança, enquanto Norris, da McLaren, vem logo atrás, com 279 tentos.

Já no Mundial de Construtores, a McLaren está na ponta, com 516 pontos, enquanto a Red Bull vem em segundo, com 475, e é seguida pela Ferrari, que fecha o top-3 com 441 tentos.

A Fórmula 1 agora volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.