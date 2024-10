Filho de Ralf Schumacher denuncia agressões da mãe ao ex-F1

Ralf Schumacher no pódio da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

David Schumacher, filho de Ralf e sobrinho de Michael Schumacher, expôs um histórico de difícil convivência com a mãe Cora Brinkmann. Neste desabafo, o jovem inclui ameaças à sua carreira no esporte e até um suposto episódio de agressão ao vencedor de seis GPs na elite do automobilismo.

Em uma publicação nas redes sociais, que foi deletada, David deu detalhes da relação com a ex-esposa de Ralf desde o divórcio dos dois em 2015.

— Quando meus pais se divorciaram em 2015, minha mãe me ameaçou que, se eu não morasse com ela, ela destruiria o sonho da minha vida, ou seja, meu sonho de ser piloto, porque,devido à guarda de ambos os pais ela não assinaria mais os documentos necessários. Como ela não estava em condições mentais adequadas para cuidar de mim e eu não queria crescer em um ambiente em que a única coisa que importava o dia todo era a pessoa ruim que meu pai era, eu simplesmente não queria mais ficar perto dela. Houve um incidente em que ela quis me afastar do meu próprio pai contra a minha vontade e a situação ficou tão fora de controle que tivemos de chamar a polícia, pois ela batia no meu pai sem parar. As constantes acusações contra meu pai, de que ele plantou tudo em minha cabeça e só falava mal dela não são nem de longe verdadeiras. Meu pai sempre fez tudo o que podia para garantir que eu tivesse um bom relacionamento com minha mãe — escreveu David, de 22 anos.

Ralf e David Schumacher (Foto: Juergen Tap /AFP)

Durante o desabafo, David relata que Ralf, seu pai, pediu para dar uma outra chance a mãe, no entanto, o jovem rejeitava.

— Durante anos, papai me persuadiu repetidamente a dar a ela outra chance. Eu sempre a rejeitava porque não tenho vontade nem coragem de passar pela mesma coisa novamente — despertar velhas lembranças e ter as mesmas experiências. E a maneira como ela está se comportando no momento é uma vergonha absoluta: meus pais estão divorciados há nove anos! Por favor, deixe-nos em paz e deixe-nos viver nossas vidas — nós também a deixaremos em paz! — finalizou a publicação.

A revista alemã “Die Aktuelle” — a qual foi processada pela esposa de Michael Schumacher por divulgar uma entrevista falsa com o heptacampeão — revelou críticas de Cora Brinkmann ao novo namoro do ex-marido. A influenciadora alemã afirmou sentir que foi “usada” durante o casamento que durou 14 anos.

Diferentemente de seu pai, tio e primo (Mick), David ainda não chegou à Fórmula 1 apesar de uma breve passagem pela Fórmula Reginal Europeia (FRECA) e a Fórmula 3 - categorias de base que antecedem a elite do automobilismo. O jovem de 22 anos compete há dois anos em campeonatos de turismo na Alemanha.