Circuitos brasileiros de automobilismo: de Interlagos ao Velopark

Publicada em 06/10/2024 - 05:00 • São Paulo

O Brasil é um país com uma rica tradição no automobilismo, não apenas por seus grandes pilotos, mas também pelos icônicos circuitos que recebem corridas de diversas categorias. Os circuitos brasileiros de automobilismo são palco de competições como Fórmula 1, Stock Car Brasil e várias outras, atraindo fãs apaixonados por velocidade e adrenalina.

Com pistas que variam de autódromos históricos a novos circuitos modernos, o Brasil oferece traçados desafiadores que testam a habilidade dos pilotos e proporcionam disputas emocionantes. Esses circuitos brasileiros de automobilismo se destacam tanto pela história que carregam quanto pela qualidade dos eventos que realizam.

Principais circuitos brasileiros de automobilismo

Autódromo de Interlagos (São Paulo)

O Autódromo de Interlagos, oficialmente conhecido como Autódromo José Carlos Pace, é o circuito mais famoso do Brasil e um dos mais icônicos do mundo. Localizado em São Paulo, Interlagos recebe o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, além de várias outras competições, como Stock Car e o Campeonato Brasileiro de Endurance.

Inaugurado em 1940, o circuito passou por diversas reformas ao longo dos anos e tem um traçado desafiador, com elevações, curvas de alta e baixa velocidade, e longas retas. A famosa curva do “S do Senna” é um dos pontos mais icônicos da pista. Interlagos não é apenas um símbolo dos circuitos brasileiros de automobilismo, mas também um palco de momentos históricos no cenário internacional, com corridas memoráveis e campeonatos decididos em suas curvas.

Autódromo de Goiânia (Goiás)

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, é outro importante circuito no calendário nacional. Construído em 1974, o traçado é um dos favoritos dos pilotos de várias categorias, incluindo Stock Car Brasil e Fórmula Truck. O autódromo de Goiânia é conhecido por seu traçado técnico e por ser uma pista bastante rápida, o que proporciona corridas emocionantes e disputas acirradas.

Com uma estrutura moderna e atualizada, Goiânia tem sido palco de corridas memoráveis e mantém uma grande relevância no cenário dos circuitos brasileiros de automobilismo. A pista tem 3,8 km de extensão, com retas longas e curvas desafiadoras que colocam à prova as habilidades dos pilotos.

Autódromo de Curitiba (Paraná)

O Autódromo Internacional de Curitiba, localizado em Pinhais, Paraná, é outro circuito fundamental no automobilismo brasileiro. Inaugurado em 1967, o traçado é conhecido por sua diversidade de curvas e longas retas, que fazem dele um dos circuitos mais técnicos do Brasil. Ele já recebeu diversas competições importantes, como Stock Car, Fórmula Truck e eventos internacionais, como o WTCC (Campeonato Mundial de Carros de Turismo).

Embora tenha passado por dificuldades financeiras nos últimos anos, o autódromo continua sendo utilizado para competições e eventos de grande relevância. Seu traçado rápido e fluido faz de Curitiba um dos circuitos brasileiros de automobilismo mais desafiadores para os pilotos.

Autódromo de Londrina (Paraná)

O Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina é conhecido por seu traçado estreito e técnico, o que exige precisão e controle dos pilotos. Inaugurado em 1992, o circuito recebe diversas etapas de competições nacionais, como o Stock Car Brasil e a Fórmula Truck.

Com 3,1 km de extensão, o autódromo é famoso por proporcionar corridas imprevisíveis, já que a configuração da pista facilita ultrapassagens e cria condições desafiadoras para os pilotos. Londrina é um dos principais circuitos brasileiros de automobilismo no sul do Brasil e continua atraindo grandes eventos.

Autódromo de Velopark (Rio Grande do Sul)

O Autódromo Internacional de Velopark, localizado em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, é o mais novo entre os principais circuitos brasileiros de automobilismo. Inaugurado em 2008, o Velopark rapidamente se tornou uma referência no país, especialmente por receber etapas do Stock Car Brasil e do Campeonato Brasileiro de Turismo.

Com uma extensão de 2,2 km, o Velopark é um dos circuitos mais curtos do Brasil, mas isso não diminui a emoção das corridas. Pelo contrário, sua configuração apertada e as curvas desafiadoras fazem do Velopark um dos circuitos brasileiros de automobilismo mais emocionantes, com provas repletas de disputas intensas e muita estratégia.

Outros circuitos brasileiros de automobilismo importantes

Além dos principais autódromos mencionados, o Brasil conta com outros circuitos brasileiros de automobilismo que também desempenham um papel importante no automobilismo nacional. Entre eles, destacam-se: