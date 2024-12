Após o anúncio da saída de Sergio Perez, a Red Bull Racing apresentou Liam Lawson. O neozelandês será companheiro do tetracampeão Max Verstappen em 2025. Esta será a primeira temporada em tempo integral na categoria, após ser convocado para algumas corridas, nos últimos dois anos, como substituto de Daniel Ricciardo.

Aproveitando este momento, o Lance! apresenta Liam Lawson, o novo companheiro de Verstappen na RBR.

Quem é Liam Lawson?

Liam Lawson é da Nova Zelândia e tem 22 anos (Foto: AFP)

Liam nasceu na Nova Zelândia e é um jovem de 22 anos. Ele fez sua estreia na Fórmula 1 no último ano e completou cinco corridas. Neste ano, ele apareceu seis etapas e somou seis pontos na carreira.

Aos 17 anos, Liam já havia vencido na estreia em todas as categorias que disputou e despontou na Fórmula 3 e 2 enquanto estava dentro do time de juniores da RBR.

Lawson ficou na reserva até ser efetivado pela Red Bull. O jovem estava no “banco” da equipe até ser oficializado na RB no GP dos Estados Unidos, no final de outubro.

Não veio de família rica

Liam contou ao podcast da Red Bull, o “Talking Bull”, sobre a sua trajetória e disse que não veio de família rica. Segundo o neozelandês, a família precisou vender a casa para sustentá-lo no automobilismo.

O neozelandês se mudou para a Europa para seguir o sonho e nem chegou a completar o ensino médio, já que estava focado na carreira de piloto.

— Meus pais e toda a minha família realmente deram muito, especialmente nos primeiros anos por meio de karts. Meus pais venderam a casa para que eu pudesse continuar correndo. É enorme. Eles deram absolutamente tudo para eu poder correr, mesmo apenas karts, porque é muito caro — afirmou Liam.

Desafetos com Sergio Perez

Em uma disputa por posição no GP do México, Lawson e Perez tiveram um desafeto. O neozelandês mostou o dedo do meio para o mexicano, que em seguida reagiu com: “O que esse idiota está fazendo? Ele pode fazer isso?”. Após a corrida, Liam foi repreendido pelo pai e que se arrependeu do ato.

Melhor posição no grid

Lawson já ficou em quinto no grid, no GP do Brasil deste ano, e sua melhor posição em corridas foi quando chegou em nono (tendo estado três vezes no top 10).

Fórmula 1 em 2025

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.