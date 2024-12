Racing Bulls confirma expectativas e formaliza subida de Hadjar na Fórmula 1 2025

A Racing Bulls tem um novo piloto para 2025. Com a promoção do neozelandês Liam Lawson para a Red Bull, a equipe de Faenza confirmou, nesta sexta-feira (20), que o franco-argelino Isack Hadjar será o novo titular do time para a próxima temporada, dividindo a garagem com o japonês Yuki Tsunoda.

Embora a definição já fosse esperada há algum tempo, a movimentação começou a ficar clara mesmo quando a versão alemã da emissora de TV Sky Sports noticiou que Pérez e a companhia das bebidas energéticas haviam chegado num acordo e faltava só o comunicado. Horas depois, no mesmo dia 17 de dezembro, a ESPN inglesa noticiou a mesma coisa. De acordo com ambas, a Red Bull promoveria mesmo Liam Lawson para a vaga. Com isso, sobraria aberta uma vaga na Racing Bulls: Hadjar era a escolha óbvia. para esta.

- Estou muito empolgado em assumir meu novo papel na Racing Bulls. Isso é enorme para mim, para minha família e para todas as pessoas que acreditaram em mim desde o início. A jornada do kart, passando pelas categorias de monopostos e agora estar na Fórmula 1 é um momento pelo qual eu trabalhei em toda a minha vida. É o sonho - disse Hadjar.

- Sinto que estou pisando em um universo completamente novo, guiando um carro muito mais rápido e correndo com os melhores pilotos do mundo. Será uma enorme curva de aprendizado, mas estou pronto para trabalhar duro e fazer o melhor que puder pela equipe - garantiu.

- Estou ansioso para trabalhar e aprender com Yuki. Sempre o admirei, ele passou pelo Programa Junior da Red Bull, assim como eu, e nós temos um caminho similar rumo à F1. Ele é muito experiente e vai ser bom aprender com ele - completou.

Laurent Mekies destacou que a chegada de Hadjar traz “uma dinâmica nova e fresca para a equipe” em 2025.

- A jornada dele até a Fórmula 1 não foi nada menos do que extraordinária. Ele mostrou um crescimento extraordinário, com uma série de resultados impressionantes nas categorias júnior de monopostos. Ele tem talento e motivação necessários para competir no mais alto nível, e nós temos total confiança de que ele vai se adaptar rapidamente e causar um impacto significativo - garantiu.

Francês foi vice-campeão da Fórmula 2 em 2024 (Foto: Divulgação/Red Bull)

- Acredito que Isack e Yuki farão uma ótima equipe. Yuki traz uma inestimável experiência ao time, mostrou incrível resiliência e maturidade, o que será crucial para a equipe enquanto nos esforçamos para atingir nossas metas e objetivos em 2025 - frisou.

Por fim, Peter Bayer, CEO da Racing Bulls, lembrou que o objetivo da esquadra de Faenza como equipe irmã da Red Bull é “promover e nutrir nossos pilotos em preparação para este passo”.

- Com esse movimento, e ao trazer Isack para a VCARB, fica uma prova do nosso compromisso de longa data em desenvolver os melhores jovens pilotos do esporte a motor, assim como uma prova do conceito do Programa Junior da Red Bull. Temos um jovem piloto apoiando a nossa missão de falar com uma audiência mais jovem, então estamos ansiosos para levar os novos e atuais fãs conosco nessa jornada”, concluiu.

Aos 20 anos de idade, Hadjar entrou para a academia de pilotos da Red Bull em 2022 após destaque em categorias como a F4 Francesa e a Fórmula Regional Europeia. Estreou na F3 em 2022, ficando em quarto lugar no campeonato, com 3 vitórias.

Em 2023, foi promovido para a Fórmula 2 pela equipe Hitech, terminando na 14ª colocação com 1 vitória, que curiosamente não lhe deu pontos por ter sido encerrada antes da hora por condições climáticas. Em 2024, se transferiu para a Campos, onde desabrochou, com 4 vitórias. Porém, acabou perdendo a taça para o brasileiro Gabriel Bortoleto.

A primeira participação em uma atividade na Fórmula 1 foi quando guiou a AlphaTauri no treino livre do GP da Cidade do México de 2023. Semanas depois, pilotou a Red Bull na primeira sessão em Abu Dhabi, algo que se repetiu em 2024.

Hadjar, desta maneira, torna-se o sexto piloto efetivamente novato no grid da F1 2025. Destes, Lawson, seu antecessor, é o mais experiente, mas ainda não tem uma temporada completa no cinturão. Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman e Jack Doohan são os outros.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro.