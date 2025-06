Não é segredo para ninguém no mundo do esporte a motor que a Red Bull enxerga em Arvid Lindblad um nome para o futuro. E que cada vez mais esse futuro se aproxima, com direito a pedido para antecipar superlicença para antes do aniversário de 18 anos — algo que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) prometeu fazer antes do GP do Canadá. E as declarações que relacionam o adolescente à F1 continuam.

De olho no destaque da F2

Helmut Marko, consultor da Red Bull e responsável por criar a academia de pilotos da marca dos energéticos, fez elogios ao jovem e foi além. Caso continue mostrando o ritmo atual da F2 por mais tempo, a F1 é logo ali.

— Arvid Lindblad tem tido uma performance forte na F2 — afirmou em entrevista à revista austríaca Speedweek.

— Venceu a corrida principal na maior categoria de jovens, comemorando o que foi a segunda vitória dele na temporada de estreia — seguiu.

— Se continuar assim, podemos esperar que suba para a F1. Talvez tenha apenas 17 anos, mas é um talento tremendo — finalizou.

Com a vitória na corrida principal na Espanha, Lindblad chegou a 79 pontos. É o terceiro colocado na classificação do campeonato, mas está apenas oito tentos atrás do líder, Alexander Dunne.

A Fórmula 2 volta de 27 a 29 de junho na rodada da Áustria, sétima da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades. Já a Fórmula 1 retorna de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.