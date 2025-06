O novato Isack Hadjar parece ter as referências certas quando se trata de ídolos no esporte. Além da já conhecida admiração que carrega por Lewis Hamilton, o francês também é fã de Ayrton Senna, a quem homenageou no último GP de Mônaco com um capacete especial. Agora, falou mais abertamente sobre a relação que tem com a história do brasileiro.

Em entrevista ao portal italiano FormulaPassion, Hadjar revelou que conheceu Senna através de filmes e documentários, já que nasceu dez anos após a trágica morte do piloto. Porém, isso não afastou-o da história do brasileiro, que fascinou o jovem Isack “como os super-heróis”.

— Quando você é criança, fica fascinado por coisas que nem existem, como super-heróis. Senna já tinha partido, mas ainda havia filmes e documentários. Isso foi o suficiente para fazer eu me apaixonar pelo personagem — disse Hadjar.

Pugilista como ídolo de Hadjar

O novato da Racing Bulls, porém, não se limita apenas ao automobilismo quando se trata de ídolos, já que também listou Muhammad Ali como outra referência que carrega consigo. O lendário pugilista, considerado um dos maiores atletas do século XX, serviu de inspiração para Hadjar durante sua juventude.

Como também destacou na entrevista, Hadjar sempre teve um apreço por artes marciais e chegou a lutar judô por nove anos antes de investir a fundo na carreira automobilística. Se não vingasse no kart, o francês está certo de que teria seguido na luta por mais tempo.

— Muhammad Ali. Gosto de boxe, artes marciais e esportes de combate em geral. Antes das corridas, pratiquei judô por nove anos. Parei quando minha carreira no kart começou a ficar séria. Gostava demais de correr, do contrário, com certeza teria continuado no judô. Na minha cabeça, porém, as corridas sempre foram a prioridade — encerrou.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.