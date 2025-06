Ex-chefe de Schumacher na Fórmula 1 fala sobre condição do piloto

Março 2014: Segundo o jornal inglês “BBC”, após “pequenos e bons sinais”, Schumacher foi gradualmente sendo retirado do estado de coma. Em junho, Schumacher foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o de Lausanne, na Suíça.

Outubro de 2014: Michael saiu do hospital de Lausanne e para sua casa, na comuna de Gland, também na Suíça. De acordo com o “The Telegraph”, o piloto estava em uma cadeira de rodas e com problemas de memória.

Maio de 2015: Empresária e porta-voz de Schumacher, Sabine Kehm, afirmou que o atleta tinha pequenas melhoras considerando a gravidade do acidente sofrido.

Setembro de 2016: Mais de um ano após a última atualização, Felix Dahm, advogado de Michael, disse em uma sessão em tribunal que o piloto não consegue caminhar.

Setembro de 2019: De acordo com o jornal francês “Le Parisien”, Schumacher deu entrada no hospital em Paris para tratamento cardiovascular. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Phillipe Menasché e sondou-se a possibilidade de Michael passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica afirmou que o alemão estava consciente.

Dezembro de 2023: O jornal “Bild” noticiou que Schumacher havia sido levado para andar em um carro esportivo da Mercedes. O objetivo era de estimular o cérebro por meio dos sons do motor, que são familiares ao ex-piloto.

Outubro de 2024: O mesmo jornal revela que o ex-piloto marcou presença no casamento de sua filha Gina-Maria, na Espanha.