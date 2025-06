O sonho de Felipe Drugovich de correr no GP do Canadá de Fórmula 1 pode estar ficando cada vez mais distante. A Aston Martin, que já tratava o retorno de Lance Stroll como plano A para a etapa em Montreal, está próxima de realizar esse desejo e contar com o canadense em seu Grande Prêmio em casa.

Segundo o portal "RacingNews365", Stroll já passou pelo procedimento cirúrgico que estava agendado para essa última semana e está em processo de recuperação, o que deve terminar a tempo do GP do Canadá. Na Espanha, teve de abandonar o final de semana depois da classificação por conta de dores nas mãos oriundas de lesões que sofreu em 2023.

O procedimento cirúrgico não teve detalhes revelados, mas é sabido que foi realizado pelo Dr. Xavier Mir, especializado em lesões nas mãos no mundo do automobilismo. Foi Mir, inclusive, quem operou Stroll pela primeira vez em 2023, quando fraturou os dois punhos em um acidente de ciclismo.

Portanto, caso se concretize o plano A da Aston Martin, com Stroll, Drugovich poderá voltar todo o foco para as 24 Horas de Le Mans. A situação, aliás, é a mesma para Stoffel Vandoorne.

O belga era outra alternativa que a Aston Martin teria na manga caso Stroll não se recuperasse. No entanto, como é titular da Peugeot no Mundial de Endurance (WEC), Vandoorne também está comprometido com as 24 Horas de Le Mans, que acontece no mesmo final de semana do GP do Canadá.

Outra opção no radar da Aston Martin é Valtteri Bottas, atualmente reserva da Mercedes. Como as duas marcas mantêm uma relação próxima na Fórmula 1, um empréstimo seria possível, apesar do finlandês ter uma punição de cinco posições no grid acumulada na última corrida da temporada passada.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.