McLaren faz melhor início na F1 desde que Norris e Piastri nasceram

Com três vitórias nas quatro primeiras etapas da F1 2025, a McLaren registrou um feito ao mesmo tempo, histórico e curioso este ano. É o melhor início da equipe desde a temporada 1998, quado os "Papayas" venceram o último Mundial de Construtores até a conquista de 2024. De quebra, também é o melhor desde que os titulares Lando Norris e Oscar Piastri nasceram, já que o inglês só veio ao mundo em 1999 e o australiano, em 2001.

Naquela temporada de 1998, a McLaren tinha Mika Häkkinen e David Coulthard como titulares, e a dupla atual não pôde ver as três vitórias nas quatro primeiras corridas porque ainda não tinha nascido. O finlandês venceu as duas provas iniciais do calendário, na Austrália e no Brasil. Após triunfo de Michael Schumacher, da Ferrari, na Argentina, Coulthard levou a melhor em San Marino.

Na F1 2025, a McLaren repetiu o roteiro. Venceu nas duas primeiras corridas, com Norris (Austrália) e Piastri (China), mas acabou derrotada na terceira, por Max Verstappen (Japão). Na quarta, porém, viu o australiano voltar ao lugar mais alto do pódio no Bahrein.

George Russell, Oscar Piastri, Andrea Stella e Lando Norris posando no pódio do GP do Bahrein pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O objetivo é repetir a sequência da campanha de 1998, que continuou com vitórias consecutivas em Espanha e Mônaco, ambas com Häkkinen. O ritmo seria quebrado novamente por Schumacher, vencedor do GP do Canadá e das duas etapas subsequentes: França e Inglaterra. A McLaren voltaria a vencer na Áustria, de novo com Mika, que também garantiu a vitória na Alemanha.

Por fim, a temporada da F1 1998 ainda teria duas corridas vencidas por piloto de fora da McLaren na sequência, com triunfos de Schumacher (Hungria e Itália) e Damon Hill (Bélgica). Häkkinen, então, coroaria o título do Mundial de Pilotos com dois primeiros lugares nas últimas etapas, Luxemburgo e Japão.

O Mundial de Construtores daquele ano teve a McLaren em primeiro, com 156 pontos, seguida pela Ferrari — que somou 133. A Williams, terceira colocada, conquistou apenas 38. No Mundial de Pilotos, Häkkinen fechou o ano com 100 pontos, 14 à frente de Schumacher. Coulthard, no outro carro da McLaren, venceu apenas uma vez e foi o terceiro, com 56 tentos.

Neste momento, a liderança do campeonato é da McLaren com larga vantagem na F1 2025. Entre os pilotos, Norris está no topo da tabela com 77 pontos. Piastri aparece logo na sequência, com 74, mas é acompanhado de perto por Verstappen — que tem 69. George Russell, com 63, e Charles Leclerc, com 32, fecham o top-5.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP do Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Arábia Saudita, entre os dias 18 e 20 de abril. Desta vez, a Fórmula 1 continua em um horário confortável para os fãs brasileiros, já que a quinta etapa da temporada de 2025 está agendada para as 14h (de Brasília), no domingo (20).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.