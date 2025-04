Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 este ano e irá dirigir pela primeira vez no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, neste fim de semana. Mas isso não quer dizer que o brasileiro não conheça a pista, muito pelo contrário. Esta é uma velha conhecida de Gabriel, que pretende tirar vantagem de sua experiência com o trajeto e melhorar sua posição no grid.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Jeddah é um circuito rápido e desafiador. Já corri aqui no ano passado na Fórmula 2, então conheço bem o traçado. Temos trabalhado duro para aproveitar ao máximo tudo que aprendemos até agora e estou focado em continuar esse progresso, aprimorar minha performance e buscar um resultado competitivo - afirmou.

Em 2024, o brasileiro disputou a etapa de Jeddah da Fórmula 2 no mesmo trajeto e teve um desempenho apagado. Terminou na décima posição na corrida sprint e abandonou a prova principal, deixando de pontuar no fim de semana.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto reencontra pista na Arábia Saudita (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

Como foi o GP do Bahrein para Bortoleto?

Gabriel Bortoleto terminou o GP do Bahrein na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

Corrida

O evento principal do GP do Bahrein foi marcado por grandes ultrapassagens, que gerou emoção até a última volta. Gabriel Bortoleto, no entanto, não esteve envolvido na ação de domingo (13). O brasileiro teve uma atuação apagada e só subiu na tabela com a ida precoce aos boxes de muitos pilotos.

continua após a publicidade

O desempenho abaixo pôde ser acompanhado desde a largada ruim de Bortoleto. Ele perdeu uma posição já no início da prova, ao ser ultrapassado por Lance Stroll. Assim, o piloto da Sauber caiu para a 19ª colocação.

No rádio, Bortoleto reclamou de problemas no carro da Sauber, e o ritmo fraco só complicou o desempenho do brasileiro na corrida. Com isso, a última colocação foi "salva" apenas pela saída de Carlos Sainz da prova. O novato, então, se manteve no fim do pelotão, ao chegar na 19ª posição.