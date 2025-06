Red Bull admite baque após crer em virada forçada por nova asa dianteira: ‘Preocupante’

Se as demais equipes do grid da Fórmula 1 miraram o GP da Espanha e a entrada em vigor da nova regra de flexibilidade da asa dianteira como bala de prata da McLaren, viveram grave decepção. A situação não foi alterada, e a McLaren partiu para mais uma confortável dobradinha. De acordo com a Red Bull, uma situação “preocupante”.

Foi o que afirmou Helmut Marko, consultor da equipe da marca de bebidas energéticas. Sem conter as informações, deixou claro que havia, sim, uma ampla expectativa da parte da Red Bull que a ordem de forças seria modificada com a diretiva das asas dianteiras.

— O fim de semana inteiro foi preocupante. Estávamos torcendo para que a nova regra, com as asas dianteiras sendo testadas com apenas 10° de flexibilidade, traria melhora considerável — falou Helmut Marko ao canal austríaco Servus TV, de propriedade da Red Bull.

— Mas, essencialmente, nosso carro é lento demais. Estávamos 0s3 atrás, que é exatamente como estávamos no começo da temporada. Isso significa que tudo que trouxemos nesse período, não mudou a situação, ou a McLaren continua o desenvolvimento dela. E melhor que o nosso — lamentou.

— Achamos que estaríamos em pé de igualdade. Portanto, todo o fim de semana foi decepcionante para Max [Verstappen], e para todos nós, na realidade, porque vimos que a McLaren é claramente superior — continuou.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da Espanha (Foto: JUAN MEDINA/AFP)

O que Marko deixa claro é que a Red Bull entende perfeitamente que, com o carro do momento, o pentacampeonato de Verstappen em 2025 é praticamente impossível. É preciso tirar constantemente aquilo que o RB21 mostrou em raros momentos que é capaz de fazer.

“Tenho de admitir abertamente. Max ainda está levando a situação ao limite com cada volta, é o único jeito. Dá para ver que Yuki [Tsunoda] está com dificuldades, bem como todos os companheiros de equipe que já teve. Só Max pode realmente se entender com esse carro”, afirmou.

— Nosso carro tem uma janela operacional. Quando tudo está certo, somos tão rápidos quanto a McLaren. O problema é que isso só acontece a cada três ou quaro corridas. A McLaren é sempre competitiva. Se não resolvermos rápido os nossos problemas, a diferença se tornará uma questão grave. São 49 pontos, algo semelhante ao que tivemos de desvantagem com Sebastian [Vettel] em 2013 [Fernando Alonso teve apenas 21 pontos de vantagem para Vettel], e conseguimos dar a volta por cima. Não estamos desistindo ainda, mas será difícil — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.