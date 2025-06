Capitã dos Estados Unidos exalta Gabi Guimarães: ‘Grande inspiração’

A primeira não veio para os Estados Unidos, que foram superados pela Itália, no Maracanãzinho esta quarta-feira (4). Após sua estreia na Liga das Nações de Vôlei, a capitã e ponteira da equipe, Roni Jones-Perry, destacou as três melhores atletas de sua posição no mundo. Entre inúmeras atletas, ela colocou a brasileira Gabi Guimarães no topo da lista.

— Eu realmente tenho grande inspiração pela Gabi Guimarães. Eu acho que a Jordan Larson é, obviamente, incrível. Temos tantas jogadoras incríveis, mas, com certezas, essas duas (são as melhores ponteiras). Outra jogadora que eu me lembro, talvez, seria… Eu sou uma grande amiga da Avery Skinner. Ela é uma jogadora muito forte — analisou Roni.

Antes mesmo do primeiro jogo brasileiro, a Liga das Nações de Vôlei animou os fãs presentes no Maracanãzinho neste fim de tarde de quarta-feira (4). Em um jogo sem muitos sustos, a Itália dominou os Estados Unidos para selar a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/13 e - um sofrido - 30/28. A torcida, que vestia as cores do Brasil, torcia fortemente pelas italianas, que "deram aula" de defesa, principalmente com o famoso "monster block".

Quem é Roni Jones-Perry?

Nascida em Utah, nos Estados Unidos, Veronica Jones-Perry Jordan é uma experiente ponteira de 28 anos. A atleta veio ao Brasil para defender o Flamengo na temporada de 2022/23 e logo emendou um título na estreia, o Campeonato Carioca. Na Superliga Brasileira A, ela ainda garantiu 485 pontos e se sagrou a segunda maior pontuadora do torneio, assim como a maior sacadora. A temporada seguinte contou com a impressionante atuação de Roni, mas os resultados chegaram "apenas" no Carioca.

Roni Jones-Perry foi atleta do Sesc Flamengo por duas temporada (Foto: Reprodução/Instagram)

Pela seleção norte-americana, as conquistas e os prêmios individuais também estiveram em destaque desde 2019, quando Roni foi convocada pela primeira vez. Em busca do título da Liga das Nações de Vôlei em 2025, o Estados Unidos terá uma semana intensa, com grandes disputas. O confronto entre a equipe da ponteira e a Itália é o primeiro da etapa feminina no Rio de Janeiro.

Ausência de Gabi Guimarães na Seleção Brasileira

Gabi Guimarães, ponteira e capitã da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, não estará presente na primeira semana da Liga das Nações. A jogadora vai se juntar à equipe somente na segunda semana da VNL, que acontece entre 18 e 22 de junho, na Turquia.

A ponteira passou por procedimentos no joelho após uma temporada desgastante defendendo o Conegliano, da Itália. Gabi perdeu apenas um jogo durante toda a temporada de 2024/25 e venceu todos os torneio que disputou: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa.

Estados Unidos e Brasil se enfrentam na quinta (5)

Para superar a derrota e conquistar o primeiro resultado positivo na etapa, os Estados Unidos voltam à quadra do Maracanãzinho, às 21h (de Brasília), para enfrentar a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5). Sem grande torcida ao seu lado, no jogo contra as italianas, a equipe norte-americana precisará lidar novamente com a força da arquibancada.