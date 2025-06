Equipes da F1 ultrapassam R$ 11 bilhões em patrocínios

A Fórmula 1 bateu um novo recorde de receitas comerciais em 2024. Segundo estudo divulgado pela SponsorUnited, as 10 equipes que disputam a categoria arrecadaram US$ 2,04 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões, na cotação atual) apenas com contratos de patrocínio, consolidando a F1 como uma das ligas esportivas mais valiosas do planeta.

O montante coloca a categoria à frente de quatro das cinco principais ligas esportivas dos Estados Unidos, superando NBA, MLB e NHL. A única exceção é a NFL (National Football League), que lidera com US$ 2,49 bilhões em receitas de patrocínio na temporada 2024/25.

📊 F1 domina em valores médios por contrato

Além do valor total impressionante, chama atenção a média dos acordos comerciais na F1: US$ 6,01 milhões por contrato. Para comparação, nenhuma das grandes ligas esportivas dos EUA ultrapassa a marca de US$ 1 milhão por parceria.

O grid atual da Fórmula 1 conta com 340 contratos de patrocínio ativos, distribuídos entre as 10 equipes. Já a NFL, com mais franquias, possui 3.466 acordos, mas com valores médios significativamente inferiores.

💻 Setor de tecnologia lidera investimentos

Entre os setores mais presentes na Fórmula 1, o destaque absoluto em 2024 foi o de tecnologia, que investiu aproximadamente US$ 543 milhões em parcerias com equipes. Na sequência, aparecem os serviços financeiros, com aportes que somaram US$ 379 milhões.

Os espaços publicitários mais cobiçados nos carros seguem sendo a caixa de ar e as laterais (sidepods), com contratos que variam entre US$ 5,3 milhões e US$ 7,5 milhões por temporada, segundo o relatório.

🚀 Engajamento e novas marcas no grid

O impacto digital também foi tema do levantamento. A dupla da McLaren, formada por Lando Norris e Oscar Piastri, foi a que gerou maior engajamento comercial na temporada passada: mais de 50 milhões de interações relacionadas a marcas parceiras.

Entre os destaques individuais, Charles Leclerc (Ferrari) registrou 29,2 milhões de engajamentos, seguido por George Russell (Mercedes), com 24,8 milhões.

E a expectativa é de que a movimentação comercial da Fórmula 1 siga em expansão. O estudo aponta a chegada de novos gigantes ao grid em 2025, como Grupo LVMH, Nestlé e PepsiCo, ampliando ainda mais o leque de patrocinadores e reforçando o apelo global da categoria.

🏁 Fórmula 1 acelera fora das pistas

Mais do que vitórias e títulos, a F1 consolida seu protagonismo também como plataforma de negócios, atraindo empresas de diversos segmentos e liderando o mercado publicitário esportivo mundial. A tendência é de que essa curva de crescimento se mantenha, impulsionada pela expansão global e pelo forte apelo midiático.

