Antes mesmo do primeiro jogo brasileiro, a Liga das Nações de Vôlei animou os fãs presentes no Maracanãzinho neste fim de tarde de quarta-feira (4). Em um jogo sem muitos sustos, a Itália dominou os Estados Unidos para selar a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/13 e - um sofrido - 30/28. A torcida, que vestia as cores do Brasil, torcia fortemente pelas italianas, que "deram aula" de defesa, principalmente com o famoso "monster block".

Como foi o jogo?

A força da Itália não esteve apenas dentro de quadra como também se mostrou presente nas arquibancadas. Sem uma torcida animada ao seu lado, os Estados Unidos sofreu para pontuar sobre as atuais campeãs olímpicas e da VNL e viu o primeiro set acabar com certa rapidez. O destaque italiano? Um impactante "monster block" que garantiu sete pontos sobre as norte-americanas.

Assim, a "temida" equipe dos Estados Unidos parecia não estar encaixada para o confronto de estreia da Liga das Nações de Vôlei, cometendo erros desnecessários - que, aliás, também não eram imunes a Itália. O desempenho impressionante de defesa das italianas incomodava as adversárias, mas fora celebrado a cada ponto pela torcida brasileira, que crescia aos poucos nas arquibancadas do Maracanãzinho.

Estados Unidos e Itália se enfrentaram pela estreia da VNL no Rio de Janeiro (Foto: ©Volleyball World)

O forte bloqueio deixou as norte-americanas mais precavidas na partida, assim, o time buscava opções inteligentes para furar a defesa. Após dois sets perdidos - dois 25 a 13 -, a estratégia começou a funcionar para os Estados Unidos. Com nossos "vizinhos continentais" na frente, a festa se manteve tímida nas arquibancadas, que celebravam cada um dos acertos italianos - ou os erros das rivais.

A parte final da terceira etapa foi, então, o que os brasileiros pediam antes do início do jogo do Brasil. Ponto por ponto, a Itália conseguiu se aproximar do placar, até que garantiu a virada para o match point por 25 a 24, que foi recuperado cinco vezes antes de selar a vitória. Assim, as atuais campeãs da VNL foram as primeiras vencedoras da semana 1 da etapa feminina.

O que vem por aí?

Para superar a derrota e conquistar o primeiro resultado positivo na etapa, os Estados Unidos voltam à quadra do Maracanãzinho, às 21h (de Brasília), para enfrentar a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5). Sem grande torcida ao seu lado, no jogo contra as italianas, a equipe norte-americana precisará lidar novamente com a força da arquibancada.

Por outro lado, a Itália parece já ter conquistado o coração da torcida brasileira. As atuais campeãs olímpicas - e da VNL - enfrentarão a Alemanha também na quinta-feira (5), às 17h30 (de Brasília), antes do Brasil.