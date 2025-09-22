Recorde e medalhas: veja resultados do Brasil no Mundial de Natação paralímpica

Na manhã desta segunda-feira (22), que marcou o segundo dia do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura, o Brasil voltou a subir ao pódio seis vezes. Com quatro medalhas de prata e duas de bronze, o país chega ao total de 12 medalhas e figura como sétimo colocado no quadro de medalhas.

A primeira a subir ao pódio foi Lídia Cruz, da classe S4 (comprometimento físico-motor), que conquistou a medalha de bronze nos 100m livre com tempo de 1min29s46, atrás da norte-americana Katie Kubiak (1min22s34) e da atleta neutra Mira Larionova.

Na sequência, Samuel Oliveira disputou a decisão dos 50m costas da classe S5 (comprometimento físico-motor), e também levou o bronze, com tempo de 33s60. Os chineses Weiyi Yuan (32s59) e Jincheng Guo (33s36) ficaram com ouro e prata.

O dia ainda contou com quatro medalhas de prata: Thomaz Matera subiu ao pódio nos 100m borboleta da classe S11 (cegos), Lucilene Sousa nos 100m borboleta da classe S11 (cegos), e Gabriel Bandeira nos 100m costas para a classe S14 (deficiência intelectual). A quarta medalha de prata veio no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos, com equipe formada por Samuel Oliveira e Tiago Oliveira, a fluminense Lídia Cruz e a catarinense Mayara Petzold.

Recordes de Gabrielzinho

O mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, mostrou mais uma vez por que é um dos maiores nomes do esporte paralímpico. Nesta segunda-feira (22), ele quebrou o próprio recorde mundial dos 150m medley para a classe S2 (comprometimento físico-motor) ao completar o percurso em 3min16s26. O mineiro de 23 anos alcançou essa marca na prova para a classe SM3, ou seja, para nadadores com limitações físico-motoras menores do que as dele.

— Esta é uma prova diferente, em que eu vim para tumultuar mesmo, porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Na minha classe, S2, eu imponho minha posição. Aqui, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, posso pegar algo bom. De qualquer forma, é bom para quebrar o gelo e estou muito feliz com meu resultado, comecei o Mundial muito bem - finalizou.

