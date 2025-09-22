Campeão Mundial, Yago Dora é atração da COB Expo 2025

Campeão mundial de surfe em 2025, Yago Dora está confirmado como uma das principais atrações do COB Expo 2025, evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O catarinense, que se consolidou como um dos maiores nomes da modalidade nos últimos anos, participará da programação deste quinta-feira (25).

Em São Paulo, o atleta começa seus compromissos às 11h20, participando do Talks Ortobom + Energia Azul: Transformando vidas através do apoio ao esporte, ao lado de Bruno Miranda (diretor de Marketing da Ortobom), Diego Hypólito e Jade Barbosa. Às 15h, o campeão mundial participa de uma coletiva de imprensa ao lado de Mijaín López, maior nome da luta greco-romana mundial e único pentacampeão olímpico da modalidade. Às 16h, Yago Dora participará de um Meet & Greet no estande da Ortobom, novamente ao lado de Diego Hypólito e Jade Barbosa.

Com o título da World Surf League (WSL), Yago Dora se juntou, em um momento de mais maturidade na carreira, aos nomes de Adriano de Souza, o mineirinho, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, como campeão mundial, em temporada que se confirmou como a melhor de sua carreira até então.

Campeão Mundial da WSL 2025, Yago Dora, com bandeira do Brasil (Foto: Cait Miers/WSL)

O que é a COB Expo?

O palco Talks é um espaço gratuito e trará muitos outros temas da atualidade e grandes nomes de todo ecossistema do esporte olímpico. A entrada ao COB Expo é solidária: basta se cadastrar no site oficial e levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para as instituições LBV, Casa do Zezinho, CUFA Boi Malhado, Amigos do Bem e Fundação EPROCAD.

O evento será realizado no Centro de Convenções Pro Magno, no bairro Casa Verde, em São Paulo.

