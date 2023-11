A ginasta de 24 anos foi homenageada no Centro de Treinamento do COB, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com um painel que lista todas as conquistas em campeonatos mundiais e Olímpíadas. Rebeca terminou a edição deste ano na Antuérpia com cinco medalhas. Além dela, Flávia Saraiva e a equipe de ginástica como um todo receberam homenagens.