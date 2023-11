A ginasta Rebeca Andrade revelou nesta quarta-feira (29) as expectativas para Paris 2024, em entrevista ao Lance! durante evento no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A atleta foi homenageada, ao lado da ginasta Flávia Saraiva e da equipe de ginástica feminina brasileira, pelas medalhas conquistadas no Mundial da Antuérpia, em outubro. Rebeca tirou o peso da luta por pódios na próxima Olimpíada.