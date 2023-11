Flávia Saraiva já é um rosto conhecido quando se trata de ginástica artística no Brasil. A “Flavinha”, como também é conhecida, apesar do diminutivo, é uma gigante na modalidade. Em entrevista ao Lance!, ela analisou o recorde alcançado no Pan-Americano de Santiago, quando se tornou a brasileira com mais medalhas na história dos Jogos - 10 pódios em três edições.