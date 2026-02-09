menu hamburguer
Vôlei

Darlan é um dos destaques do título do Verona na Copa Itália

Oposto brasileiro brilhou na final contra o Trentino

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
12:50
Darlan comemora o título inédito do Verona na Copa Itália ((Foto: Super Lega)
Darlan comemora o título inédito do Verona na Copa Itália ((Foto: Super Lega)
O domingo foi de glórias para o oposto Darlan. Isso porque, em Bolonha, com 12 pontos, o brasileiro foi um dos destaques da vitória do Verona na final da Copa Itália sobre o Trentino, atual campeão do país, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/20. Foi o primeiro título da história do clube.

Além da estrela da seleção brasileira, segundo maior pontuador do time campeão no domingo, o levantador americano Micah Christenson , eleito o MVP da Copa Itália, foi outro destaque da conquista do Verona, enquanto Noumory Keita, da equipe campeã, foi o maior pontuador da final (15). Pela equipe finalista, onde atual o central brasileiro Flávio, o oposto francês Théo Faure foi quem mais pontuou: 13.

Fábio Soli, técnico do Verona, usou a mesma escalação da semifinal da Copa Itália, com Micah Christenson na distribuição e Darlan como oposto, além de Rok Mozic e Noumory Keita nas pontas, Lorenzo Cortesia e Marco Vitelli pelo meio, e Matteo Staforini como líbero. O oposto brasileiro, desde o início, mostrou sua conhecida força no ataque e precisão.

Na segunda parcial, o Trentino esboçou a reação, mas Darlan novamente se destacou nos momentos de pressão. E foi com um dos ataques certeiros do oposto brasileiro que o Verona virou o placar. A defesa do Verona também apareceu bem. funcionando e transições rápidas, Darlan seguiu como referência ofensiva, abrindo espaços para os companheiros.

O Verona, no terceiro set, seguiu firme na defesa e Darlan repetiu a performance das parciais anteriores para conquistar o primeiro título da história.

Darlan brilhou na semifinal

Sábado, na semifinal, o Verona derrotou o atual campeão mundial, o Sir Susa Scai Perugia, também por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/19), sendo 13 pontos de Darlan (oito ataques, três bloqueios e dois aces). Já o Trentino superou o Gas Sales Bluenergy Piacenza por 3 a 2 (25/21, 16/25, 23/25, 25/22 e 15/11).

Darlan exibe a medalha de campeão da Copa Itália (Reprodução)
Darlan exibe a medalha de campeão da Copa Itália (Reprodução)

