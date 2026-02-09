Brasileira, Nicole Silveira fica no top 10 em treino oficial para Olimpíadas de Inverno

A gaúcha Nicole Silveira, quinta colocada no ranking mundial de skeleton, demonstrou confiança e bom desempenho no primeiro treino oficial para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Nesta segunda-feira (9), a atleta de 31 anos completou duas descidas no Centro de Esportes de Trenó, em Cortina d'Ampezzo, garantindo a nona e a décima posições, respectivamente.

Simulando o formato da competição olímpica, que ocorrerá na próxima sexta-feira (13) e sábado (14), a brasileira registrou 58s07 na primeira tentativa, terminando em nono lugar. Na descida seguinte, marcou 58s25, ficando em décimo entre as 25 competidoras. A britânica Tabitha Stoecker liderou a primeira bateria com 57s57, enquanto a alemã Jacqueline Pfeifer obteve o melhor tempo na segunda (57s73).

Resultado positivo e busca pela evolução

Nicole avaliou positivamente a evolução diária em sua performance. "A gente já tinha feito duas descidas antes deste treino oficial. Filmo e analiso as curvas a cada dia para tentar corrigir no seguinte. Faço o mesmo entre as descidas também. Estou feliz porque estou melhorando a cada dia. Espero manter isso até o dia da competição", declarou a atleta.

A brasileira destacou ainda que os equipamentos utilizados nos treinos não são os mesmos da prova. "O tempo ainda vai ser melhor. Nos treinos, não usamos o uniforme com mais aerodinâmica para não desgastar, nem utilizamos as lâminas principais. Vai ser mais rápido", assegurou.

A porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura da Olimpíada de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

Ao comentar a pista de Cortina d'Ampezzo, Nicole ressaltou a dificuldade do traçado. "Eu diria que o topo da pista, a curva 4, é um pouco mais 'chatinha'. Esta pista é muito diferente. É segura, não é perigosa, mas é difícil conseguir ser rápida. Essa parte do topo é bem importante. E as últimas curvas, a 14 e a 15, são bem desafiadoras. A pista é fácil de descer, mas é difícil conseguir um tempo bom", explicou.

Questionada sobre a possibilidade de pódio, a atleta mantém o foco no processo. "Não tenho palavras para definir o que seria uma medalha aqui. Mas estou focando apenas nas descidas e na largada, e o resultado será o que tiver que ser", finalizou Nicole.

Antes das eliminatórias do skeleton feminino, a programação inclui mais dois dias de treinos oficiais. Nicole chega embalada pelos resultados recentes, incluindo três medalhas em etapas da Copa do Mundo, um bronze em janeiro em St. Moritz, na Suíça, e um quarto lugar no Mundial do ano passado, nos Estados Unidos.

