Flávia Saraiva ‘troca’ ginástica por outros esportes durante pausa

Medalhista de bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024, a ginasta Flávia Saraiva tem buscado outros esportes além da ginástica durante o período longe de competições. A atleta passou por uma cirurgia no ombro em setembro, após as Olimpíadas, e seguiu por um longo período de recuperação, mas contou que se manteve ativa em outras modalidades.

— Durante o período sem competições, explorei novos esportes e viajei. Sou curiosa e aproveitei o tempo de recuperação da minha cirurgia no ombro - em setembro de 2024 - para viajar e conhecer outros países. Pratiquei wakeboard, surfe e estou tentando aprender altinha, embora ainda precise aprimorar minhas habilidades com a bola nos pés. Gosto de esportes em geral e busco aprender um pouco de cada modalidade - declarou a ginasta.

Flavinha, como é chamada carinhosamente, participou da etapa do Rio de Janeiro da Liga Esportiva Nescau, no último fim de semana, e jogou vôlei, correu na pista de atletismo, e encarou atividades como futmesa, chute ao gol e bambolê junto ao público presente no evento.

— Tive aulas de surfe com a Sofia Medina, na etapa de Santa Catarina da Liga Nescau. Foi com ela que surfei pela primeira vez. Sinto-me privilegiada por ter aprendido com ela. Já mencionei a ela que em breve estarei surfando com mais desenvoltura. Também conversei com o Gabriel (Medina), pedindo algumas dicas para aprimorar minhas habilidades - contou.

Flávia Saraiva se aventura em outros esportes (Foto: Caio Menezes/ Liga Nescau)

Quando Flávia Saraiva volta a competir?

O retorno de Flávia Saraiva às competições acontece no Brasileiro de Ginástica, entre os dias 3 e 7 de setembro, em Recife. A atleta defenderá as cores do Flamengo ao lado de Lorrane Oliveira, que também participou da conquista da medalha de bronze por equipes em Paris.

O principal compromisso da ginástica está previsto para o mês de outubro, quando acontece o Mundial da modalidade. A competição será sediada em Jacarta, na Indonésia, entre os dias 19 a 25.

