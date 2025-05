Rebeca Andrade mostra dia de treinamento; veja vídeo

Principal nome da ginástica brasileira, Rebeca Andrade ainda não estreou em competições nesta temporada. Após o intenso ciclo olímpico que rendeu à atleta quatro medalhas em Paris, ela aproveita o primeiro semestre do ano para se dedicar à recuperação física e mental. Na última quarta-feira (14), Rebeca compartilhou vídeo em suas redes sociais mostrando a rotina de treinamento.

No vídeo, Rebeca Andrade aparece executando alguns saltos e movimentos nas barras assimétricas. De volta aos treinamentos, a ginasta já declarou que só não treina no solo, aparelho no qual não deve mais competir, devido ao desgaste físico provocado, especialmente nos joelhos.

Medalhistas olímpicas em hiato

Além de Rebeca Andrade, as outras ginastas que participaram da conquista do bronze inédito por equipes nos Jogos de Paris também priorizaram a recuperação física e mental neste início de temporada. Atleta mais experiente do grupo, aos 33 anos, Jade Barbosa passou por uma cirurgia no joelho em dezembro, visando o próximo ciclo olímpico. Flávia Saraiva também passou por procedimento cirúrgico, no ombro direito, após os Jogos de Paris.

Lorrane Oliveira é outra medalhista olímpica que trata problemas físicos. Atualmente, ela cuida de uma lesão crônica no pé que a tirou das disputas recentes no individual geral. Por fim, Júlia Soares passou recentemente por tratamento médico para dores na tíbia.

Medalhistas olímpicas priorizaram recuperação no início de 2025 (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Mundial de Ginástica

A previsão é de que a Seleção Brasileira de Ginástica retorne com força total no Mundial da modalidade, principal competição do primeiro ano de ciclo olímpico, que acontece em outubro, em Jacarta, capital da Indonésia. Enquanto isso, o Brasil leva jovens talentos para as disputas de Copa do Mundo ao longo da temporada. Neste final de semana, Júlia Coutinho, Gabriela Bouças e Gabriela Barbosa são as representantes do país na etapa de Koper, na Eslovênia.