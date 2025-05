CT Paralímpico recebe Brasileiro de Futebol PC; conheça a modalidade

O Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista, sedia o Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025, principal competição do calendário nacional da modalidade. A decisão do título acontece neste sábado (17), e o Lance! reuniu as principais informações sobre a disputa e o esporte.

continua após a publicidade

➡️Seleção Brasileira de vôlei fica sem Bruninho e Lucão pela 1° vez em 20 anos

A competição é organizada pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) e tem o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). As delegações das equipes participantes utilizam toda a estrutura de hospedagem e alimentação do CT Paralímpico.

- A gente tem tido um apoio muito forte do Comitê pra gente não deixar o futebol de sete minguar, e o Campeonato Brasileiro ser aqui facilita para os atletas de outros estados brasileiros chegarem, já que São Paulo é um hub no Brasil - declarou o presidente eleito da ANDE, Erinaldo "Pit" Chagas.

continua após a publicidade

Como funciona o futebol PC?

O futebol PC, também conhecido como futebol de sete, é uma modalidade disputada por atletas do gênero masculino com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Cada equipe tem sete jogadores, incluindo o goleiro, e as partidas são disputadas em dois tempos de 30 minutos.

As regras são definidas pela Fifa, com adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). No futebol PC não há a regra de impedimento e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.

continua após a publicidade

Competição acontece no CT Paralímpico (Foto: Divulgação/ ANDE)

Brasileiro de Futebol PC

Disputado entre os dias 13 e 17 de maio, o Brasileiro de Futebol PC é organizado em duas divisões, com jogos da primeira divisão realizados pela manhã e jogos da segunda divisão à tarde.

Em 2025, seis equipes disputam o título da primeira divisão: APBS/Santos FC, Caira (MS), Cemdef, Cetefe, Otimismo e Vasco da Gama, que é o atual campeão. A decisão terá transmissão do canal fechado SporTV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Futebol PC nos Jogos Paralímpicos

A modalidade estreou nos Jogos Paralímpicos em 1984 e integrou o programa até os Jogos do Rio 2016. O Brasil subiu ao pódio três vezes pela modalidade: foi bronze em Sidney (2000), prata em Atenas (2004) e bronze novamente em casa, no Rio (2016).

Nos Jogos Parapan-Americanos, o Brasil é pentacampeão da modalidade. O último título veio da edição de Santiago, em 2023.