WSL: Filipe Toledo se prepara para etapa em Margaret River e diz: ‘Fiz tudo diferente’

Filipe Toledo venceu a etapa da WSL disputada em Burleigh Heads, na Austrália, no último fim de semana e agora se prepara para estrear em Margaret River em 2025. O surfista ficou fora do circuito em 2024 e retornou fazendo as coisas de maneira diferente para esta temporada.

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (15), Filipe comentou sobre seu tempo afastado e o quanto isso mudou sua maneira de surfar e lidar com as vitórias e derrotas.

- Os objetivos estão sendo conquistados aos poucos, esse foi o ano da volta, de readaptação. Eu estou fazendo totalmente diferente do que fiz nos últimos seis anos. Sem obrigação de ter que provar nada, sei que consigo. Claro que eu estava com saudade e queria voltar, mas não da forma que eu estava fazendo. Não entenda mal, eu estou aqui pra vencer, mas lido com as vitórias e derrotas de forma diferente, me readaptando ao circuito - comentou o surfista.

Filipe Toledo vence etapa em WSL (Foto: Andrew Shield/World Surf League)

Em um ano marcado pela pausa nas competições, Filipe Toledo compartilhou sua experiência sobre como priorizou a saúde mental e destacou sua importância para alcançar objetivos tanto dentro quanto fora da água. Recentemente, o surfista anunciou a chegada de seu terceiro filho com a modelo Ananda Marçal e é fundador do Instituto Filipe Toledo, em Ubatuba, que visa promover o surf e aumentar sua visibilidade entre crianças e adolescentes da cidade, incentivando o desenvolvimento esportivo e social na região.

-Minha maior vitória é eu poder estar bem, feliz e cuidando da minha familia. Aprender a lidar com todo tipo de situação, com o alto rendimento, alta exposição, tudo entra no jogo e acaba sendo bem difícil. A gente vai envelhecendo e vai aprendendo bastante com a vida, já apanhei muito para poder chegar aqui - comentou Filipe.

Nota 10

Na Austrália, Filipe Toledo venceu o veterano Julian Wilson em Burleigh Heads, com um somatório de 17.60 contra 17.20 do australiano. O brasileiro conquistou sua 14° nota dez no circuito mundial logo nos primeiros minutos da bateria, após conseguir pegar um tubo e uma manobra aérea com aterrisagem perfeita.

O brasileiro admitiu que decidiu pegar a onda de última hora e usou um ditado de seu pai para tomar a decisão: surfa pra não deixar dúvida.

Próximo compromisso de Filipinho no WSL

A etapa de Margaret River, também na Austrália, começa neste sábado (17) e vai até o dia 27 de maio, com transmissão do Sportv3 . Filipe enfrenta o japonês Connor O'Leary e o havaiano Imaikalani de Vault na primeira bateria.