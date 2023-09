A medalhista olímpica Rebeca Andrade e outros destaques da ginástica artística brasileira garantiram vaga nas finais da Copa do Mundo de Paris, na França, neste sábado (16). Agora, os ginastas disputam medalha no domingo (17), a partir das 8h (de Brasília), com transmissão no Canal Olímpico do Brasil, "Cazé TV" e "SporTV 3".