A Seleção feminina começou com vitória a campanha no Pré-Olímpico, em Tóquio, no Japão. Neste sábado (16), o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25/17, 25/20 e 25/22). A oposta Kisy foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos. A distribuição da levantadora Roberta foi eficiente e outras três jogadoras chegaram aos dois dígitos, a ponteira Gabi, com 12, e as centrais Carol e Thaisa, com 11. As brasileiras voltam à quadra às 4h (de Brasília) deste domingo (17) contra o Peru, com transmissão ao vivo do "SporTV 2".