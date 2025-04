Rebeca Andrade e equipe feminina são homenageadas no COB

Rebeca Andrade e as demais mulheres da equipe brasileira de ginástica artistica — Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares — foram homenageadas no renovado Centro de Treinamento de Ginástica Artística do COB. Nesta quinta-feira (17), foram inaugurados os painéis das medalhas olímpicas de Paris.

Para a inauguração, houve a presença de atletas e autoridades do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). O evento celebrou os feitos históricos nos Jogos Olímpicos de Paris, onde a seleção feminina conquistou a primeira medalha na disputa por equipes.

Na cerimônia Rebeca Andrade recebe diploma do Museu Olímpico (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

— Hoje foi a inauguração da nossa foto nos aros olímpicos. Ela quase não aconteceu! Era todo mundo querendo fazer foto… Mas conseguimos. E ter essa imagem aqui, de equipe, é muito especial. Não é só sobre nós atletas, mas sobre todos que abriram mão de algo para que nosso sonho se realizasse — declarou Rebeca Andrade.

Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

A atleta diz que se emociona em ter uma conquista junto com as outras mulheres da equipe. Rebeca Andrade acumula seis medalhas olímpicas, sendo a maior atleta em olimpíadas do Brasil:

— Já tinha minhas medalhas individuais, mas estar com elas, dividir essa conquista coletiva, me arrepia. Essa é uma das minhas medalhas mais importantes.

Equipe Feminina de Ginástica Artística é homenageada com novo painel no CTGA (Foto Alexandre LoureiroCOB)

Para Jade, é a realização de um sonho

Cada atleta recebeu uma réplica do painel. Jade Barbosa, veterana na equipe, declarou que ter a imagem da equipe no CT é um sonho:

— Quando eu comecei na ginástica, meu clube era coberto por posters das melhores do mundo. Ainda não havia brasileiras. Sempre sonhei em ter uma foto da equipe aqui dentro. Isso é muito importante para nós e para as próximas gerações. Quando olho minha foto do primeiro Mundial, lembro do quanto trabalhei e isso me dá forças. Imagina o impacto que isso terá nas novas atletas.

Calendário da ginástica em 2025

A principal competição prevista no calendário da ginástica artística é o Mundial, em outubro, em Jacarta, na Indonésia, além das etapas de Copa do Mundo, que acontecem todos os meses até setembro. Já no calendário nacional, está previsto o Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro, e o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em novembro.