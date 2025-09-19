A NBA segue ampliando seus horizontes. A parceria da vez é com o Governo do Reino Unido e tem o objetivo de expandir o basquete no país europeu. Serão £ 10 milhões (R$ 71,83 milhões, na conversão atual) distribuídos em comunidades de basquete da Grã-Bretanha. A informação original foi do próprio governo local.

O objetivo, por parte do país europeu, é fortalecer o chamado Programa de Instalações Esportivas Comunitárias. E a NBA inaugura uma nova etapa: é a primeira vez que há investimento do tipo para além do futebol.

- O basquete está em ascensão na Grã-Bretanha - e este investimento ajudará a levá-lo a outro nível, abrindo o jogo para milhares de pessoas em todo o país. Isso vai além do esporte - trata-se de comunidade, inclusão e de inspirar a próxima geração a encontrar sua motivação. Tenho orgulho de ver o Reino Unido se unindo a uma das marcas esportivas mais icônicas do mundo para promover mudanças reais para nosso povo e nossas comunidades - destacou o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer.

E a secretária de cultura do país europeu acrescentou:

- O basquete é um dos esportes mais populares no Reino Unido e oferece uma forma poderosa de reunir comunidades e promover a atividade física. Com o apoio da NBA, ampliaremos a participação e quebraremos barreiras, para que todos tenham acesso a este esporte incrível, mantendo as comunidades saudáveis e inspirando a próxima geração. Com a volta da NBA ao Reino Unido em janeiro, nunca houve momento melhor para investir no esporte e transformar os sonhos de jovens em realidade - celebrou.

NBA no Reino Unido

O Reino Unido vai voltar a sediar jogos da NBA, o que não acontecia desde 2019. As partidas serão em Londres, em janeiro de 2026, e em Manchester, em 2027. E expectativa local é de que sejam gerados mais de £ 100 (ou R$ 718 milhões) em impacto econômico para o país.

continua após a publicidade

- O governo britânico compartilha nosso compromisso de usar o basquete para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e ensinar a importância de um estilo de vida saudável e ativo. Agradecemos pelo investimento em instalações que proporcionarão espaços seguros para pessoas de todas as origens e habilidades aprenderem e praticarem o esporte. Estamos ansiosos para estreitar ainda mais a cooperação nos próximos anos, incluindo a possível criação de uma nova liga pan-europeia, que traria basquete de nível mundial a mais fãs no Reino Unido - completou Mark Tatum, Vice-comissário e diretor de operações da NBA.