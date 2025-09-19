menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

NBA acerta parceria para desenvolvimento do basquete em país europeu

Principal liga de basquete do planeta investe no desenvolvimento da modalidade

NBA tem vivido tempos de equilíbrio dentro de quadra
NBA tem vivido tempos de equilíbrio dentro de quadra
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
18:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

A NBA segue ampliando seus horizontes. A parceria da vez é com o Governo do Reino Unido e tem o objetivo de expandir o basquete no país europeu. Serão £ 10 milhões (R$ 71,83 milhões, na conversão atual) distribuídos em comunidades de basquete da Grã-Bretanha. A informação original foi do próprio governo local.

O objetivo, por parte do país europeu, é fortalecer o chamado Programa de Instalações Esportivas Comunitárias. E a NBA inaugura uma nova etapa: é a primeira vez que há investimento do tipo para além do futebol.

- O basquete está em ascensão na Grã-Bretanha - e este investimento ajudará a levá-lo a outro nível, abrindo o jogo para milhares de pessoas em todo o país. Isso vai além do esporte - trata-se de comunidade, inclusão e de inspirar a próxima geração a encontrar sua motivação. Tenho orgulho de ver o Reino Unido se unindo a uma das marcas esportivas mais icônicas do mundo para promover mudanças reais para nosso povo e nossas comunidades - destacou o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer.

E a secretária de cultura do país europeu acrescentou:

- O basquete é um dos esportes mais populares no Reino Unido e oferece uma forma poderosa de reunir comunidades e promover a atividade física. Com o apoio da NBA, ampliaremos a participação e quebraremos barreiras, para que todos tenham acesso a este esporte incrível, mantendo as comunidades saudáveis e inspirando a próxima geração. Com a volta da NBA ao Reino Unido em janeiro, nunca houve momento melhor para investir no esporte e transformar os sonhos de jovens em realidade - celebrou.

NBA no Reino Unido

O Reino Unido vai voltar a sediar jogos da NBA, o que não acontecia desde 2019. As partidas serão em Londres, em janeiro de 2026, e em Manchester, em 2027. E expectativa local é de que sejam gerados mais de £ 100 (ou R$ 718 milhões) em impacto econômico para o país.

- O governo britânico compartilha nosso compromisso de usar o basquete para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e ensinar a importância de um estilo de vida saudável e ativo. Agradecemos pelo investimento em instalações que proporcionarão espaços seguros para pessoas de todas as origens e habilidades aprenderem e praticarem o esporte. Estamos ansiosos para estreitar ainda mais a cooperação nos próximos anos, incluindo a possível criação de uma nova liga pan-europeia, que traria basquete de nível mundial a mais fãs no Reino Unido - completou Mark Tatum, Vice-comissário e diretor de operações da NBA.

OKLAHOMA CITY, OK - JUNE 22: Shai Gilgeous-Alexander #2 of the Oklahoma City Thunder drives to the basket during the game against the Indiana Pacers during Game Seven of the 2025 NBA Finals on June 22, 2025 at Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
NBA acerta parceria para desenvolvimento do basquete em país europeu (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
