Ídolo brasileiro diz que consagrou estrela da NBA: ‘Não era para ele estar lá’

Uma das maiores dinastias da história da NBA poderia ter sido completamente diferente, não fosse a intervenção de um brasileiro. Em uma revelação de bastidores surpreendente, o ex-jogador Leandrinho Barbosa, campeão com o Golden State Warriors em 2015, afirmou em entrevista ao canal da NBB ter sido o principal responsável pela permanência do tetracampeão com a equipe Draymond Green na equipe, quando o polêmico ala-pivô estava prestes a ser dispensado.

Segundo Leandrinho, sua chegada à franquia em 2014 foi um movimento estratégico do técnico estreante Steve Kerr, que precisava de um veterano de confiança para ajudar a controlar um vestiário que tinha em Green um foco de instabilidade.

Leandrinho foi campeão da NBA pelo Golden Staten Warriors na temporada 2014/2015 (Foto: Reprodução / Golden State Warriors)

— Quando o Steve Kerr me levou para lá, foi para poder ter o time na mão dele, porque ele estava perdendo o time por motivos do Draymond. E o Steve sabe que o Draymond me respeita bastante — explicou Leandrinho.

O respeito era a chave para o que viria a seguir. Com a autoridade de um jogador experiente, Leandrinho não apenas aconselhava Green, mas também interveio diretamente em seu futuro, que por pouco não foi encerrado antes mesmo de começar a brilhar.

— O Draymond é mais novo, eu era veterano, então eu dava muito conselho para ele, porque quando ele estava lá ele era para ser cortado. Eu falei para o Steve Kerr não cortar, porque a gente ia precisar dele — revelou o brasileiro.

A previsão de Leandrinho se concretizou de forma dramática. O então titular absoluto da posição, o All-Star David Lee, sofreu uma lesão no início da temporada 2014/15. A brecha foi a oportunidade de ouro para Draymond Green, que assumiu a vaga e impressionou com sua intensidade, defesa e inteligência em quadra.

Draymond Green e Stephen Curry (Foto: Justin Ford / AFP)

O verdadeiro teste, no entanto, veio quando Lee se recuperou. A decisão de manter o jovem promissor ou devolver a vaga ao astro consolidado estava nas mãos de Kerr, e mais uma vez, Leandrinho foi o conselheiro decisivo.

— Eu falei para o Steve Kerr também: se tivesse cortado ele, a gente não ia ter ninguém que fizesse tão bem a posição quanto o David Lee. Agora eu vou te perguntar, Steve, você vai voltar para o David Lee ou você vai continuar com o Draymond? — relembrou o brasileiro.

A resposta do técnico, segundo Leandrinho, selou o destino da equipe.

— Aí ele falou, eu vou continuar com o Draymond, então se prepara porque vai ser uma briga.

A disputa pela posição foi vencida por Green, que não apenas se firmou como titular, mas se tornou a alma defensiva e o motor emocional da equipe que conquistaria o título da NBA naquela temporada, o primeiro de quatro da dinastia.

— E foi uma briga e o Draymond matou o David Lee, que foi trocado na temporada seguinte e o Draymond ficou — concluiu Leandrinho.