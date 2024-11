RB mescla azul com verde e joga purpurina em pintura especial para GP de Las Vegas de F1

A RB movimentou as redes sociais para revelar a pintura especial com a qual disputará o GP de Las Vegas, a 22ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. O time manteve a cobertura do motor com o tradicional azul estampando o touro, símbolo da Red Bull, mas apresentou a cor verde em diversos tons na parte dianteira, nos sidepods e asa traseira, com efeitos de brilho, que simulam purpurina — ou glitter, como é mais habitual nos dias de hoje.

Antes de dar mais detalhes da pintura especial do carro que será pilotado por Liam Lawson e Yuki Tsunoda no GP de Las Vegas, a RB soltou nas redes sociais um teaser, dando um breve spoiler do que viria na sequência. O time de Faenza utilizou personagens da série Entourage, que fez bastante sucesso anos atrás, na HBO.

Na cena, Johnny Chase [interpretado por Kevin Dillon] e Turtle [Jerry Ferrera] estão em meio ao deserto, jogando golfe, quando celular de Turtle toca e surge o convite para o lançamento de uma pintura especial. Ambos ficam em dúvida sobre o que isso significa.

RB apresenta pintura especial para GP de Las Vegas de F1 (Foto: Divulgação)

Durante a encenação da RB, também um cartão da Visa é mostrado com as mesmas cores do carro — que só viria na sequência, pisando fundo em uma estrada, lançando brilho para todos os lados. Isso sugere que a pintura para Las Vegas é uma reprodução do novo produto da patrocinadora da equipe.

O GP de Las Vegas, que é promovido pelo próprio Liberty Media, está repleto de ações nesse sentido. Além da RB, a Alpine divulgou que vai adotar o rosa, não somente na corrida deste final de semana, mas no restante da temporada. A Sauber virá com “chamas verdes” na cidade dos cassinos.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.