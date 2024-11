Jogadores mais altos da história da NBA; veja o ranking

Estatura não é sinônimo de sucesso no basquete, mas a história da NBA mostra que os jogadores mais altos tendem a ter bons desempenhos. Mas você conhece quem são eles?

O site “Basquete todo o dia” fez um levantamento com os dez jogadores mais altos da liga na história. Incrivelmente, a liderança desse ranking possuí dois antigos jogadores empatados.

Trata-se de Manute Bol e Gheorghe Mureșan, que com seus 2,31m, foram os jogadores mais altos a participar de uma partida de NBA. Bol teve passagens por várias franquias e, infelizmente, faleceu em 2010, aos 47 anos. Já Muresan está com 53 anos e teve seu maior destaque no Washington Wizards.

Os dez maiores jogadores da história da NBA

Tacko Fall no Cleveland Cavaliers (Foto: David Liam Kyle/AFP)

Manute Bol – 2,31m Gheorghe Mureșan – 2,31m Tacko Fall* – 2,29m Yao Ming – 2,28m Shaw Bradley – 2,28m Sim Bhullar* – 2,26m Slavko Vraneš – 2,26m Pavel Podkolzin – 2,26m Chuck Nevitt – 2,26m Boban Marjanovic* – 2,24m

*Ainda seguem em atividade. Tacko Fall está com o elenco do New Zealand Breakers, da Nova Zelândia. Sim Bhullar está sem clube e esteve em atuação pela última vez com o Tainan TSG GhostHawks, equipe que disputa a T1 League, do Taiwan. Por fim, Boban Marjanovic trocou recentemente o Houston Rockets pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Em breve a liga pode ter esse recorde ultrapassado. Há alguns jogadores destaques nas Universidades e High Schools. O canadense Olivier Rioux é um deles. O jovem tem 2,36m e atua na Flórida. Caso seja selecionado em algum draft futuro, se tornará o jogador mais alto da história da NBA.