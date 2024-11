O GP de Las Vegas está se aproximando e o tetracampeonato de Max Verstappen também. Após vencer em São Paulo, o holandês abriu vantagem de 62 pontos para Lando Norris. E claro, para gritar “É TETRA”, o piloto da Red Bull Racing precisa manter a distância acima de 60 pontos ao término da corrida.

Pensando nisso, o Lance! reuniu as contas que Max Verstappen precisa fazer para poder comemorar o título em Vegas.

Cenário Atual

Após encerrar o jejum de dez corridas sem vencer e ver Lando Norris acabar em sexto, Max Verstappen aumentou a distância que era de 47 para 62 pontos (15 a mais e com uma corrida a menos por fazer). Faltando três corridas para o fim, o holandês possui 393 pontos e o britânico, 331.

Além de Vegas, a Fórmula 1 passa por Catar e Abu Dhabi. Até o fim da temporada de 2024, continuam em disputa 86 pontos: 26 de Las Vegas, 26 de Abu Dhabi e 34 do Catar (com a presença da corrida sprint).

Contas para o tetracampeonato de Verstappen

Max Verstappen em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2023 (Foto: Jim WATSON/ AFP)

Em Las Vegas, Verstappen precisa chegar à frente de Norris ou igualar a pontuação do britânico da McLaren. Caso a distância atual seja mantida ou ampliada após Las Vegas, restarão apenas 60 pontos em disputa, e o piloto da McLaren não poderá fazer mais nada.

Há apenas duas possibilidades dos pilotos conquistarem a mesma pontuação em uma corrida: caso ambos não pontuem, ou seja, abaixo do 10º lugar. A outra possibilidade é se um terminar em nono (somaria dois pontos) e o outro em décimo com a volta mais rápida (ganharia um ponto pela colocação e outro pela volta rápida).

E Verstappen terminar atrás de Norris?

Terminando atrás de Lando Norris, Max Verstappen ainda pode garantir o título no território americano se a distância entre os dois na corrida for de, no máximo, dois pontos. Caso o britânico faça exatos dois pontos a mais que Verstappen no GP de Las Vegas, a diferença entre os dois cairá para 60 — o exato número que estará em disputa até o final do ano.

No entanto, o holandês já poderia comemorar o título devido ao primeiro critério de desempate: o número de vitórias, onde soma oito triunfos na atual temporada contra três de Norris.