Rayssa x Japão, Brasil x Mundo: os duelos pelo pódio do Mundial de Skate

O Mundial de Skate em São Paulo reúne campeões olímpicos e líderes do ranking, que prometem protagonizar disputas diretas pelo pódio. Rayssa Leal e Yuto Horigome, no street, além de Keegan Palmer e Arisa Trew, no park, elevarão o nível nas pistas do Parque Cândido Portinari.

Mundial de Skate esquenta briga por vagas do Brasil no park para Los Angeles 2028

Com formato inédito, Mundial de Skate em São Paulo é chave para corrida olímpica

Rayssa Leal x Esquadrão japonês

Atualmente, Rayssa Leal é a única skatista de fora do Japão no top-5 do ranking mundial do skate street feminino, o que dá o tom da disputa no Mundial. Duas vezes medalhista olímpica e tetracampeã da Street League Skateboarding (SLS), a brasileira chega como favorita em casa, mas precisará enfrentar o duelo que já se tornou um clássico no cenário da modalidade.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Liz Akama tem sido uma das principais adversárias de Rayssa nas disputas recentes, ficando atrás da brasileira no SLS Super Crown, em dezembro de 2025, e da SLS Sydney, que abriu a temporada 2026.

As campeãs olímpicas Coco Yoshizawa e Momiji Nishiya também estarão presentes e devem rivalizar com Rayssa pelo pódio. Além da disputa com as japonesas, a australiana Chloe Covell, que tem mantido presença consistente no pódio nas competições do circuito mundial, é uma das principais adversárias da brasileira.

Liz Akama, Rayssa Leal e Chloe Covell dividiram o pódio da SLS Sydney (Foto: Reprodução/ Instagram)

Desafio sul-americano no street masculino

A disputa do street masculino também tende a ser acirrada. Assim como no feminino, os japoneses chegam dominantes no cenário, com os atuais líderes do ranking, Toa Sasaki e Sora Shirai, o bicampeão olímpico Yuto Horigome, além do fenômeno Ginwoo Onodera, que vem se consolidando no cenário rumo ao top-5 do mundo.

Nesse cenário, surgem alguns desafiantes sul-americanos, incluindo os brasileiros Giovanni Vianna, número 8 do mundo e terceiro colocado na etapa de Sydney da SLS, e Kelvin Hoefler, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além deles, o argentino Matias dell Olio e o colombiano Jhanka Gonzalez Ortiz, quebram o top-5 japonês e devem figurar como protagonistas na luta pelo pódio.

Brasil contra o mundo no park

A atual campeã mundial do skate park feminino é a brasileira Raicca Ventura, de 18 anos. Ela chega como favorita ao pódio no Mundial de São Paulo, mas enfrentará grandes nomes na defesa do título e, mais uma vez, as japonesas aparecem pelo caminho. Um dos principais duelos da brasileira será com a duas vezes medalhista olímpica Cocona Hiraki, que faturou um terceiro lugar na Copa do Mundo de Ostia, na Itália, em 2025.

Atual campeã olímpica, a australiana Arisa Trew, de 15 anos, é uma das fortes candidatas ao pódio. A britânica Sky Brown, duas vezes medalhista de bronze olímpica, também deve protagonizar duelos importantes pelo pódio.

Sky Brown em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

No masculino, o Brasil chega como uma potência consolidada, com um esquadrão no top-10 mundial, formado por Augusto Akio (2º), Pedro Barros (4º), Luigi Cini (6º), Gui Khury (9º) e Kalani Konig (10º). A expectativa é de que a disputa interna entre os anfitriões, embalados pela torcida, seja de alto nível.

Porém, um dos duelos mais interessantes deve ser entre Gui Khury e o espanhol Egoitz Bijueska, dois representantes da nova geração das pistas. Na Copa do Mundo de Skate da Itália, em 2025, Egoitz, aos 14 anos, roubou a cena ao conquistar o título. Gui, 17 anos, respondeu à altura com seu clássico 900, e ficou com a medalha de bronze.

Além disso, os brasileiros terão de enfrentar ninguém menos que o bicampeão olímpico Keegan Palmer. O australiano de 22 anos chega como um dos favoritos ao título, apostando na velocidade e aéreos potentes na pista.

